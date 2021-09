PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie dringen er bij de VVD op aan om de verhuurderheffing, een extra belasting voor woningcorporaties, in één keer af te schaffen. Dat moet de corporaties meer financiële ruimte geven zodat er meer huizen gebouwd kunnen worden om de woningnood aan te pakken.

"Ik ben bereid te kijken naar maatregelen die helpen om meer woningen te bouwen", zei VVD-Kamerlid Sophie Hermans woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen waarbij de kabinetsplannen voor volgend jaar worden besproken.

"Ik hoor en zie dat de verhuurderheffing een belemmering is. Ik ben bereid de verhuurderheffing daarin te betrekken", aldus Hermans.

PvdA, GroenLinks en SP willen de heffing, die de schatkist ieder jaar zo'n 2 miljard euro oplevert, per direct schrappen. De kosten moeten worden betaald via hogere belastingen voor multinationals.

Het CDA wil de verhuurderheffing, die door het kabinet al ieder jaar in stukjes wordt verlaagd, "substantieel" verlagen.

In Den Haag klinkt al langer de roep om de heffing helemaal te schrappen. Die roep wordt met de toegenomen woningnood vanwege het beperkte nieuwe aanbod en de stijgende huizenprijzen steeds luider.

VVD peilt mogelijkheden bij andere partijen

VVD'er Hermans had met goedkeuring van D66 en CDA, de drie partijen die een formatiepoging doen, contact gezocht met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om over de kabinetsplannen te praten. Er zijn mogelijkheden om de begroting voor volgend jaar nog aan te passen met eigen wensen, maar de middelen zijn met een kleine miljard euro beperkt.

Partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) wilden het alleen niet achter gesloten deuren op een akkoordje gooien. Onderhandelen moet tijdens het debat in de openbaarheid, vinden ze.

Zodoende liet Hermans weten dat er met de VVD valt te praten over aanpassingen in de begroting. "Ik wil de samenwerking zoeken. Ik wil een handreiking doen."

Maar Hermans botste alsnog met de drie linkse partijen. De VVD'er het had over "een stap" zetten "om de druk van de ketel te halen". Het in één keer schrappen van de verhuurderheffing vond ze te gortig. Zoveel geld is er niet beschikbaar, vindt de VVD.

Ploumen reageerde teleurgesteld. "Daarmee lossen we de woningcrisis niet op." Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is er in de Kamer sowieso al een meerderheid om de verhuurderheffing af te schaffen. "Het heeft helemaal geen zin om hierover door te discussiëren. Het is aan de Kamer."

Kabinet geeft extra geld uit aan klimaat

Op Prinsjesdag werden de kabinetsplannen voor volgend jaar gepresenteerd. Zoals gebruikelijk voor een demissionair kabinet zaten daar geen grote beleidswijzigingen in.

Wel gaat er extra geld naar klimaatmaatregelen (bijna 7 miljard euro voor de komende jaren) omdat de overheid aan de Urgenda-uitspraak moet voldoen. Ook wordt de portemonnee getrokken voor de woningbouw (1 miljard voor de komende tien jaar) en de strijd tegen criminaliteit (bijna 0,5 miljard per jaar).

Maar er liggen nog genoeg onderwerpen die schreeuwen om aandacht. Zo is het toegezegde geld voor de woningmarkt lang niet genoeg, moeten er oplossingen komen voor het stikstofprobleem en is er beleid nodig tegen de groeiende ongelijkheid. Demissionair premier Mark Rutte liet dinsdag al weten dat hij op steun hoopt uit "het brede politieke midden".