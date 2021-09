Het is de derde dinsdag van september en dat betekent dat het weer Prinsjesdag is. Koning Willem-Alexander las de troonrede voor. Daarin staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Heb jij vragen over deze plannen? Stel ze op ons reactieplatform NUjij. De beste en meest gestelde vragen beantwoorden wij in een nieuw artikel.

Na de troonrede van de koning ging de aandacht uit naar het aanbieden van de miljoenennota, de rijksbegroting voor het komende jaar. Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei in zijn aanbiedingstoespraak voor de Tweede Kamer dat de nabije toekomst er op economisch gebied goed uitziet.

Is het jou nog niet helemaal duidelijk wat dit nou voor jou betekent? Of heb jij een andere vraag over wat er in de miljoenennota staat? Stel je vraag op NUjij.