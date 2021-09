Hoewel Prinsjesdag al sinds 1814 een traditie is, is de hoedenparade veel jonger. Erica Terpstra droeg in 1977 voor het eerst een hoed op Prinsjesdag, naar eigen zeggen als eerbetoon aan koningin Juliana. Vanaf dat moment begonnen steeds meer vrouwen ze te dragen. Op de foto zien we Annemarie Jorritsma (VVD) met een paars exemplaar.

