"Er is gebleken hoe belangrijk regionale, nationale en internationale samenwerking in de zorg kunnen zijn. Dat helpt om paraat te staan bij een volgende pandemie. De regering werkt aan een plan, maar een virus stopt niet bij landsgrenzen. Het belangrijkste is dat overal in de wereld vaccins beschikbaar worden. Daarnaast is de vraag hoe de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit kan blijven. Daarvoor moet de besluitvorming voorbereid worden."



"Kwetsbare groepen werden hard getroffen. Voor hen kwam de kwaliteit van het leven nog meer onder druk te staan. Voor velen dreigt een valse start in onderwijs en werk. De nodige aandacht ging naar eenzaamheid, aanpak van schulden en kansenongelijkheid. Die inzet blijft nodig. De regering stelt tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om achterstanden in het onderwijs in te lopen."