De hoedjesparade is al tientallen jaren een vast onderdeel van Prinsjesdag, maar waarom dragen vrouwelijke politici eigenlijk een hoedje? En waar is die traditie ooit begonnen?

Erica Terpstra was op 20 september 1977 de eerste vrouwelijke parlementariër die met een hoed op de troonrede van toenmalig koningin Juliana aanhoorde. In 2019 vroegen we Terpstra waarom ze destijds voor een hoofddeksel koos. Ze moest even nadenken welk hoedje ze precies droeg.

"Het was een gezellige, zwarte hoed met een brede rand", herinnerde Terpstra zich. "Ik had in Leiden gestudeerd; daar was het gebruikelijk om naar een feestelijke gelegenheid een hoed te dragen. Het voelde heel merkwaardig om in mijn gewone kloffie naar de opening van het parlementaire jaar te gaan. Want dat is toch hét feest van de democratie. Het voelde ook zo onhoffelijk tegenover de koningin."

De NOS wist te melden dat Terpstra het ook deed uit eerbetoon aan de koningin. In de eerste jaren was het ongepast een hoed te dragen die groter was dan die van de koningin of van een van de prinsessen, aldus modesite Fashion United. Inmiddels is deze ongeschreven regel er niet meer.

Terpstra had niet verwacht zoveel los te maken en zelfs een traditie te ontketenen die inmiddels al ruim vier decennia standhoudt.

'Moet met hoedje geen statement willen maken'

"Het is natuurlijk heel leuk dat het initiatief zo aansloeg", zei de voormalig zwemkampioene niet zonder trots. "Het is een heel raar besef dat de hoedenparade nu een bijna onmisbaar onderdeel is van de prinsjesdagtraditie. Het valt mij op dat zelfs steeds meer mensen langs de route hoeden gaan dragen."

Het oud-VVD-Kamerlid vindt het alleen minder chic dat sommige collega's hun hoofddeksel gebruiken om een politiek statement te maken. "Het is natuurlijk niet aan mij om te bepalen wat de norm is. Maar Prinsjesdag is wat mij betreft geen moment om een statement te maken; het is een moment om je mooi uit te dossen vanwege de democratie."

De foto bij dit artikel laat Terpstra zien tijdens Prinsjesdag 1984. Dit is dus niet de eerste keer dat ze een hoedje droeg.