Zelden begon het nieuwe politieke seizoen in zoveel chaos en onzekerheid. Ministers wisselen elkaar in hoog tempo af en nieuwe verkiezingen een half jaar na de stembusgang worden opeens niet meer uitgesloten. Hoe moet het land nog worden bestuurd?

De Algemene Politieke Beschouwingen, de dagen na Prinsjesdag, is het belangrijkste debat van het jaar. Partijleiders bereiden zich er maandenlang op voor.

De kabinetsplannen voor volgend jaar liggen klaar. Wat wordt de koers voor het komend jaar? Hoe neemt de oppositie het kabinetsbeleid onder de loep?

Mark Rutte, sinds 2010 premier, zat wel vaker in benarde politieke situaties. In 2012 bijvoorbeeld toen zijn eerste kabinet, gedoogd door de PVV, de meerderheid in de Kamer kwijtraakte en op zoek moest naar nog weer andere gedogers.

"Een fiets met een zijwiel met nog eens twee zijwieltjes", typeerde oud-SP-leider Emile Roemer de situatie destijds. Oud-D66-leider Alexander Pechtold had het over een "plakbandcoalitie".

Minister Schouten (ChristenUnie) keurt eigen kabinetsbeleid af

De huidige situatie, we zijn inmiddels aanbeland bij Rutte III in blessuretijd, is zo mogelijk nog onoverzichtelijker. Maar liefst elf bewindspersonen zijn vroegtijdig vertrokken. Ze voelden geen vertrouwen meer van de Kamer, raakten ziek of overwerkt of vonden een andere baan.

Het is inmiddels een half jaar geleden sinds er verkiezingen zijn gehouden en de formatie moet formeel nog beginnen. Het kabinet is al ruim acht maanden demissionair.

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die na de verkiezingen haar meerderheid heeft behouden, is als een pudding in elkaar gezakt.

Er was tot voor kort nog sprake van enige coalitiediscipline, maar de ChristenUnie stemde in amper een week tijd als enige coalitiepartij tegen de coronapas, voor een hoger salaris voor zorgpersoneel (kosten: zo'n 600 miljoen euro per jaar) en voor de moties van afkeuring tegen ministers Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66).

Met name dat laatste sloeg in als een bom. De regeringspartij hielp beide moties aan een meerderheid, Kaag en later Bijleveld traden af. Ook opvallend: de motie was niet direct tegen Kaag gericht, maar wees haar aan als eindverantwoordelijke. Het kabinetsbeleid werd afgekeurd.

Omdat ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten ook nog steeds in het kabinet zit, had een nieuwskop kunnen zijn: 'Landbouwminister Schouten keurt eigen kabinetsbeleid af'.

Oppositiewensen kunnen tot medio december worden vervuld

Toch ligt er een begroting voor volgend jaar. Omdat het kabinet demissionair is, wordt er officieel alleen 'op de winkel gepast'. Een aantal zaken kan of wil het kabinet alleen niet overlaten aan de opvolgers.

Er gaat maar liefst een kleine 7 miljard euro extra naar klimaatmaatregelen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Verder vinden kabinet en coalitie de woningnood (1 miljard voor de komende tien jaar), veiligheid (0,5 miljard) en koopkracht (0,25 miljard) te urgent om te laten liggen.

Er is ook na Prinsjesdag nog tijd om de begroting aan te passen. Halverwege december wordt er in de Eerste Kamer over het Belastingplan gestemd, de laatste wet van de begroting. Tot die tijd kunnen eventuele oppositiewensen worden ingewilligd.

VVD, D66 en CDA, de partijen die met informateur Remkes praten over een minderheidskabinet, hebben afgelopen weekend afgesproken dat VVD'er Sophie Hermans met behulp van een zak geld bij andere partijen langsgaat om de kabinetsplannen door het parlement te loodsen.

Ogen toch weer op CU voor steun aan 'plakbandbegroting'

Logischerwijs wordt er dan gekeken naar die andere 'middenpartijen' GroenLinks en PvdA. Partijleiders Jesse Klaver en Lilianne Ploumen roepen al weken dat inhoudelijke verschillen zijn te overbruggen, tot ergernis van beiden kwam het alleen nooit tot onderhandelingen.

De deur werd dichtgetrokken door VVD en CDA en daarom willen Klaver en Ploumen nu niet op voorhand en achter gesloten deuren overleggen met Hermans. Ook al liggen er honderden miljoenen euro's klaar die op een bestemming wachten voor volgend jaar.

En zo belandt de zoektocht voor steun gek genoeg weer bij de ChristenUnie, tijdens deze formatie gebombardeerd tot de zesde middenpartij. Let wel: de ChristenUnie heeft deze begroting als regeringspartij mede opgetuigd, maar wil het eigen werk best weer wat aanpassen als er extra geld voor eigen plannen binnen valt te halen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag en donderdag moet blijken of het politieke midden bereid is deze plakbandbegroting overeind gehouden door een zijwiel met nog eens twee zijwieltjes van een meerderheid te voorzien.