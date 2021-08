Koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijden ook dit jaar niet met een koets door Den Haag op Prinsjesdag. Dat heeft de Eerste Kamer dinsdag laten weten.

Vanwege de coronamaatregelen vindt Prinsjesdag net als vorig jaar plaats in aangepaste vorm. Ook toen ging de rijtoer van het koninklijk paar niet door. Toen werden de koning en koningin per auto naar de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag gereden.

Door de sobere opzet houdt de koning de Troonrede 21 september wederom in de Grote of Sint-Jacobskerk en niet in de Ridderzaal. Net als vorig jaar zal het aantal aanwezigen in de kerk beperkt blijven.

Kamerleden mogen de parlementaire vergadering bijwonen, maar gebruikelijke gasten als Nederlandse autoriteiten, buitenlandse gasten en partners van Kamerleden zullen dit jaar niet worden uitgenodigd.