De Troonrede wordt dit jaar op Prinsjesdag (15 september) niet uitgesproken in de Ridderzaal, zoals gebruikelijk is, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Hiertoe is besloten omdat de Ridderzaal geen ruimte biedt om, met inachtneming van de coronamaatregelen, alle leden van de Eerste en Tweede Kamer te ontvangen.

In de Grote Kerk in Den Haag kan dit wel. Daarom hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Khadija Arib, besloten tot de verplaatsing.

In ieder geval alle 225 leden van de beide Kamers en leden van de regering hebben recht om bij een Verenigde Vergadering aanwezig te zijn. Andere mensen die normaal wel een invitatie krijgen, zoals partners van de parlementariërs, kunnen vermoedelijk niet worden uitgenodigd dit jaar.

Het is -met uitzondering van de jaren dat Nederland werd bezet door Nazi-Duitsland- voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet op het Binnenhof plaatsvindt. Het besluit wordt de komende tijd in overleg met alle betrokkenen nader uitgewerkt.

Officieel valt Troonrede buiten de coronarichtlijnen

Mochten de ontwikkelingen rond het coronavirus daar aanleiding toe geven, kan het zijn dat de bijeenkomst nog verder wordt afgeschaald. Op Prinsjesdag presenteert de regering de plannen voor het volgende jaar.

Momenteel zijn bijeenkomsten met meer dan dertig personen - en vanaf 1 juli met meer dan honderd personen - niet toegestaan. De in de grondwet verankerde Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal valt formeel buiten deze maatregelen. Desondanks hebben Kamervoorzitters Bruijns en Arib besloten zich wel aan de richtlijnen van het RIVM te conformeren.

