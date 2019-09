Traditiegetrouw wordt het koninklijk paar in de Gouden Koets naar het Binnenhof vervoerd, maar dit rijtuig wordt al sinds 2016 niet meer gebruikt vanwege een grote restauratiebeurt die nog zeker enkele jaren duurt. Het ontmantelde rijtuig wordt naar verwachting in de loop van 2021 weer in elkaar gezet. Het is niet duidelijk of de koets datzelfde jaar al beschikbaar is voor Prinsjesdag.