GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver over de troonrede: "Mooie woorden van de Koning over 75 jaar vrijheid en dat die vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Voor 2020 mis ik ambitie en daadkracht. Komend jaar dreigt een verloren jaar te worden. De crisis in de publieke sector wordt niet aangepakt. Het Urgenda-klimaatdoel voor volgend jaar wordt niet gehaald. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden niet opgelost. Veelzeggend: het grootste plan van het kabinet is dat minister Wiebes gaat studeren op een investeringsfonds voor de toekomst. Dat kan beter."