De eerste Oranjefans staan dinsdag al vroeg langs de route van de koninklijke stoet in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima rijden later op Prinsjesdag traditiegetrouw in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal.

De stoet vertrekt om 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde, maar de eerste toeschouwers stonden al voor 6.00 uur langs de route. Net zoals voorgaande jaren gaat het om grote fans van het koningshuis.

Oscar Meijer stond al rond 5.30 uur bij het paleis. Zo vroeg is eigenlijk niet nodig, erkent hij, maar het lukte hem niet rustig op bed te blijven liggen. "Dan sta ik hier en dan denk ik: oké, ik heb mijn plek. Ik ben er. Het heeft iets. Ik heb het licht zien worden en de voorbereidingen bij het paleis mogen zien."

Ook Ilonka Perfors en haar dochter Amira waren er vroeg. "Vorig jaar waren we hier voor het eerst en dat vonden we zo bijzonder. Een beetje magisch, sprookjesachtig. Dus we wilden het nog een keer meemaken, daarom staan we hier zo vroeg."

Koninklijk echtpaar rijdt opnieuw in Glazen koets

Om 13.15 uur komt de koets aan bij de Ridderzaal, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal voorlezen. Om 13.50 uur gaat hij samen met koningin Máxima terug naar Paleis Noordeinde voor de bekende balkonscène.

De Gouden Koets is vanwege langdurige restauratie ook dit jaar niet beschikbaar voor Prinsjesdag. De Glazen Koets, het oudste rijtuig van het Koninklijk Huis, wordt sinds 2016 ingezet als vervangend rijtuig.

Delen van de miljoenennota al uitgelekt

Minister Wopke Hoekstra van Financiën overhandigt later op de dag het koffertje met daarin de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer. In aanloop naar Prinsjesdag zijn al plannen gelekt aan diverse media.

Zo melden kranten bijvoorbeeld dat de koopkracht van Nederlanders met een jaarlijks inkomen vanaf 35.000 euro erop vooruitgaat. Verder zou de gemiddelde zorgpremie stijgen en moeten multinationals meer winstbelasting betalen.