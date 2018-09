Raad van State kritisch over onderbouwing afschaffen dividendtaks

"De afdeling (Raad van State, red.) merkt op dat de afschaffing van de dividendbelasting een forse derving van inkomsten betekent", schrijft het adviesorgaan.

In het advies staat verder dat de regering er goed aan doet de voorgeschiedenis van de dividendmaatregel verder toe te lichten, "om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de gemaakte afwegingen". Daarbij moet de regering de effectiviteit van de afschaffing "zo goed mogelijk duiden".

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) laat in een reactie weten dat het lastig is om de precieze effecten van de afschaffing van de dividendbelasting te meten. "Er is academisch gezien niemand die het argument heeft gevonden waarmee de hele discussie overbodig is. Dat is er gewoon niet", zegt Snel.

Er valt in dit geval niet te experimenteren, benadrukt de bewindsman. "Stel: we schaffen de dividendbelasting niet af en er vertrekken hoofdkantoren uit Nederland. Dan kunnen we achteraf ons gelijk krijgen, maar daarmee krijg je die kantoren niet terug. Het aantonen of een maatregel werkt of niet, is een inschatting."

Oppositie heeft al sinds aankondiging kritiek op maatregel

De kritiek op de dividendmaatregel is niet nieuw. Oppositiepartijen klagen sinds de maatregel vorig jaar in het regeerakkoord werd aangekondigd al dat ze een goede onderbouwing voor dit "cadeautje aan multinationals" missen.

De regering waarschuwt steeds dat de afschaffing van de belasting nodig is om Nederlandse bedrijven beter te beschermen tegen buitenlandse overnames en kan helpen om buitenlandse ondernemingen hiernaartoe te halen.

'Er zullen altijd mensen zijn die zich niet willen laten overtuigen'

Snel haalt daar nu een aantal argumenten bij. Zo lopen er duizenden bezwaren en juridische procedures van buitenlandse aandeelhouders tegen de Belastingdienst vanwege de dividendbelastingaanslag. Afschaffing zou een hoop administratief werk schelen.

"Meer dan elfduizend buitenlandse aandeelhouders hebben bij de Belastingdienst bezwaar aangetekend tegen een aanslag van de dividendbelasting. Er lopen zevenduizend rechtszaken. Dat zijn mensen die het raar vinden dat zij, afhankelijk van het land waarin ze wonen en belastingverdragen die zijn afgesloten, een andere fiscale behandeling krijgen."

Ondanks de argumenten van het kabinet, vreest de bewindsman dat er altijd discussie zal blijven bestaan. "Er zullen altijd mensen zijn die zich niet willen laten overtuigen, of zij hebben echt een andere mening. Dat is prima. Ik zou het alleen jammer vinden dat mensen al helemaal vastzitten in het frame van voor of tegen, nog voordat we het debat in de Kamer hebben gevoerd."

Dat debat tussen Snel en de Tweede Kamer volgt later dit jaar bij de Financiële Beschouwingen, wanneer de belastingplannen voor volgend jaar worden besproken. "Ik ga met volle overtuiging dit wetsvoorstel verdedigen", aldus Snel.

