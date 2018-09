Rutte: 'Logisch om de mensen nu iets terug te geven'

"We hebben met z'n allen als samenleving een tocht door de woestijn gemaakt en 51 miljard euro moeten ombuigen en aan lastenverzwaring gekregen. Dan is het logisch dat je probeert iets terug te geven aan de samenleving, omdat we dat met z'n allen hebben gedaan", zegt Rutte dinsdag in het jaarlijkse Prinsjesdag-gesprek met de pers.

De herziening van het belastingstelsel dat, mits het parlement het goedkeurt, ingaat per januari 2019 moet ervoor zorgen dat mensen door een lastenverlichting meer geld overhouden.

Ook hoopt Rutte dat meer bedrijven meegaan in een trend die hij signaleert, waarbij niet alleen de lonen bij de overheid omhoog gaan, maar ook die in het bedrijfsleven. "Dat past ook, omdat bedrijven nu grote winsten maken. Ook is er een krapte op de arbeidsmarkt, dat leidt ook tot hogere lonen", ziet de premier.

'Positief over Nederland, zorgen over onze omgeving'

Het kabinet waarschuwde in de miljoenennota al voor de internationale instabiliteit. Vanwege het open karakter van de Nederlandse economie kan die uiteindelijk invloed hebben op de positieve economische cijfers. "De wereld om ons heen is instabiel. Ik ben positief over Nederland, maar heb zorgen over onze omgeving", aldus de premier.

Hij vindt niet dat het kabinet nu onverantwoord geld uitgeeft, terwijl er mogelijk economisch slechte tijden voor de deur staan.

"Wij zijn een van de weinige landen in Europa met een begrotingsoverschot. Onze staatsschuld zakt onder 50 procent, dan zitten we zelfs nog beter dan Duitsland. Ik denk dat we heel prudent hebben begroot", aldus de premier.

'Duurt even voor je resultaat boekt'

Hij weerspreekt de kritiek dat dit kabinet in het afgelopen jaar nog niet veel concreets voor elkaar heeft gekregen. Als eerst wijst hij op de gaswinning in Groningen. "Na het sluiten van het regeerakkoord bleek de afbouw van de gaswinning veel sneller te kunnen", aldus de premier.

Daarnaast zegt hij dat het kabinet bezig is met de hervorming van de arbeidsmarkt, klimaatmaatregelen en een nieuw pensioenstelsel. Dat heeft tijd nodig, zegt Rutte. "Dit zijn geen onderwerpen die je als kabinet er even doorheen kan drukken. Het duurt even voordat je resultaten kan boeken."

Zo hoopte het kabinet dat er met Prinsjesdag een nieuw pensioenakkoord zou liggen, maar de onderhandelingen bleken taaier dan verwacht. "Dit zijn grote onderwerpen, dus het duurt even voordat resultaten komen."

Dividendbelasting bedreigt meerderheid coalitie in senaat

Hoewel Rutte nog niet zo ver wil kijken, moeten de nog niet uitgewerkte plannen van het kabinet wel eerst door de Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie nu nog een minimale meerderheid, maar de trends in de peilingen en een blik op de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verraden dat de coalitie er rekening mee moet houden dat de meerderheid weleens verloren zou kunnen gaan.

Dat de populariteit van het kabinet dalende is, zoals onlangs bleek uit een peiling van Ipsos, kan volgens Rutte samenhangen met de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Toch is Rutte niet van plan het voorstel te schrappen. "De dividendbelasting zal ongetwijfeld bijdragen aan de verminderde populariteit van dit kabinet. Maar afzien van afschaffing, waardoor de bedrijven vertrekken maar onze populariteit stijgt, zou ertoe leiden dat iedereen zegt: kabinet, je hebt je werk niet gedaan, omdat je populair wilde worden. Dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken."

Rutte zegt zelf "niet zover te zijn" dat de afschaffing van de dividendbelasting ertoe kan leiden dat de coalitie de meerderheid in de senaat verliest. "Volgend jaar eerst maar eens met de kiezers in gesprek."

