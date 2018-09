Koning zegt in troonrede dat meer mensen moeten delen in de welvaart

Het was met 20 minuten een lange troonrede, de eerste van het kabinet-Rutte III. De positieve economische cijfers domineerden het verhaal.

De jaarlijkse toespraak waarin de regering de staat van het land schetst, beklemtoonde de grote waarden waar Nederland voor staat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid. "We hebben zorg, onderwijs en een dak boven ons hoofd", aldus de koning.

Voor het zesde jaar op rij groeit de economie in 2019. "Hierdoor wordt de staatsschuld lager en kan Nederland zich beter voorbereiden op toekomstige schokken." Het is de bedoeling dat iedereen in Nederland gaat merken dat het economisch beter gaat, beklemtoonde Willem-Alexander. "Mensen moeten voelen dat de politiek er voor iedereen is."

​Nederland moet komende jaren cruciale keuzes maken

Tegelijkertijd moet het land de komende jaren een aantal cruciale keuzes maken. "Er leven veel vragen: kunnen wij en onze kinderen in de toekomst blijven rekenen op zorg, onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een pensioen?"

Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over de saamhorigheid in de samenleving. "Het is de vraag: leven we wel voldoende met elkaar en niet naast elkaar?" Het zoeken van oplossingen voor dat soort vraagstukken vergt samenwerking op alle fronten en in alle geledingen van de bevolking, stelt de regering in de troonrede.

Eenzame ouderen en integratie krijgen extra aandacht

De koning vroeg in zijn toespraak aandacht voor een aantal kwetsbare groepen in het bijzonder, zoals eenzame en kwetsbare ouderen. "We kunnen niet berusten in het feit dat de helft van de 75-plussers zich eenzaam voelt", stelde hij. "We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan."

De regering pleit voor brede coalities met provincies, gemeenten en lokale instanties om deze problemen aan te pakken. Een ander onderwerp dat de prioriteit krijgt van het kabinet is de integratie van statushouders. "In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving."

Er komt extra geld voor aanpak belastingfraude en lerarentekort

Een ander speerpunt is de aanpak van brievenbusfirma's en andere manieren die bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken in Nederland. De omstreden dividendbelasting wordt gewoon afgeschaft, zo bevestigde de troonrede nogmaals.

Het kabinet is verder voornemens extra geld uit te trekken om de groeiende vraag naar technisch personeel het hoofd te bieden. Ook gaat er geld naar hogere salarissen en verlaging van de werkdruk voor leraren.

In de begroting is extra aandacht voor de aanpak van drugs- en cybercriminaliteit.

Het klimaatbeleid biedt vooral kansen op innovatie

De regering roept in de troonrede op tot samenwerking in de hele maatschappij om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, zoals de schaarste op de woningmarkt en de energietransitie. "Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, mogen we ook geen milieuschuld doorgeven", las de koning voor. "De realiteit is dat het klimaatbeleid onze hele manier van wonen, werken en leven raakt. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland."

Verder wil de regering speciale aandacht schenken aan Groningen, dat worstelt met grote problemen als gevolg van de gaswinning, en aan de overzeese gebiedsdelen, die nog veel last ondervinden van de gevolgen van de orkaan Irma die in 2017 over de eilanden raasde.

Het kabinet realiseert zich terdege dat de coalitie met 76 zetels niet op een brede meerderheid kan steunen. "Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. In die traditie wil de regering werken, samen met u en samen met iedereen in ons land."

