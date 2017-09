'Iedereen moet profiteren van economische groei'

Basisschoolleraren krijgen 270 miljoen euro, er wordt de komende jaren 350 miljoen euro geïnvesteerd in het beter opleiden van werknemers en er gaat 425 miljoen euro naar het bevorderen van de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Het zijn enkele punten uit de Miljoenennota, die de economie en arbeidsmarkt willen stimuleren.

Koning Willem-Alexander noemt het dan ook "belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed". Maar hoe reageert het veld?

Flexibilisering

Maurice Limmen, de voorzitter van CNV Vakcentrale, vindt dat het toekomstig kabinet werkend Nederland "meer zekerheid" moet bieden en de "doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt" een halt toe moet roepen. Limmen stelt dat de schatkist uitpuilt en de bedrijfswinsten "door het dak" gaan, terwijl de onzekerheid in de samenleving toeneemt.

Volgens Limmen is het daarom "hoog tijd" dat burgers financieel meeprofiteren. CNV zet daarom "in díe sectoren waar het kan" in op "meer loon, meer zekerheid en verlichting van werkdruk". De CNV-voorzitter meent dat echte groei gelijkstaat aan "vaste banen en zeker loon".

Jongeren

Deze flexibilisering benadeelt tevens jongeren, stelt Semih Eski, voorzitter van de jongerentak van CNV. Door tijdelijke contracten starten zij volgens hem later een gezin en kopen ze later een huis.

Ook studenten hebben het niet makkelijk, volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De belangenvereniging stelt "diep teleurgesteld" te zijn, omdat uit de rijksbegroting zou blijken dat de regering geen maatregelen zou nemen om de "stijgende kosten voor studenten te beteugelen". "Het kabinet compenseert niet voor het leenstelsel, het stijgende collegegeld en de hogere huren", aldus de LSVb.

Meer duurzaamheid

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 3,3 procent en volgend jaar met 2,5 procent. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is daarover tevreden. Voorzitter Chris Buijink stelt dat het nu zaak is "verder te investeren in de versterking en verduurzaming van onze economie".

Als het aan de bankiers ligt, mag het nieuwe kabinet de energietransitie hierbij best versnellen. De Nederlandse banken stellen te willen helpen met de financiering hiervoor.

Middenklasse

Toch profiteert niet iedereen van de groei. Voor de meeste Nederlanders blijft de koopkracht volgend jaar zelfs zo goed als hetzelfde, benadrukt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Vakbond FNV wijst op een groep van 70.000 wajongers met arbeidscapaciteit die zelfs flink zou inleveren. FNV-voorzitter Han Busker: "Het sociaal minimum, het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven, moet omhoog."

Liane de Haan, directeur van seniorenorganisatie ANBO, roept de informateur en onderhandelaars van het komende kabinet op te bekijken of de kloof tussen werkenden en niet-werkenden wel voldoende wordt verkleind. Vakcentrale VCP benadrukt daarnaast dat de arbeidspositie van de middenklasse bedreigt wordt door robotisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Optimistischer gestemd zijn werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. De belangenverenigingen stellen tevreden te zijn met de goede staat van de overheidsfinanciën. Het CPB komt voor dit jaar zelf uit op een begrotingsoverschot van 0,6 procent.

Ook roemen de vereningen het feit dat de werkloosheid daalt naar onder de 400.000 mensen. De werkgeversorganisaties pleiten voor "een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat".

Europese samenwerking

Branchevereniging voor bedrijven in handel en logistiek evofenedex stelt dat de enige manier om de welvaart in Nederland te behouden is door "nauwere samenwerking in Europa" af te sluiten.

Volgens de branchevereniging zou het behouden van economische groei worden bemoeilijkt door gebrek aan personeel en ruimte. Ook zou dit gebrek het creëren van meer marktruimte in het buitenland belemmeren.

Zorgkosten

Er wordt 435 miljoen euro geïnvesteerd in de verzorgingshuizen, waar brancheorganisatie ActiZ "grote waardering" over uitspreekt. Door het "hardnekkige personeelstekort in de verpleeghuizen" financieel tegen te gaan, heeft het demissionaire kabinet volgens ActiZ "gehoor gegeven aan onze oproep van vorig jaar om blijvend te investeren in de ouderenzorg".

Zorgverzekeraars stellen dat het beheersen van de zorgkosten een grote uitdaging zal worden voor het komende kabinet. Zorgverzekeraars Nederland-voorzitter André Rouvoet: "De stijging van het eigen risico en de zorgpremie laten zien dat Nederland ook volgend jaar meer geld investeert in de gezondheidszorg. Ook in 2018 stijgen de kosten voor de zorg."

De voormalig ChristenUnie-politicus voegt daaraan toe dat zorgverzekeraars zich blijven inzetten om die kostenstijging een halt toe te roepen.

Veiligheid

De gezamenlijke vakbond bij Defensie spreekt van een "beleidsarme begroting" die "leidt tot verdere afbraak van Defensie, dat nu al onvoldoende budget heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren".

Investeringen zouden volgens de vakbond onder meer nodig zijn om het personeel gemotiveerd te houden. "Onze regering vraagt heel veel van het defensiepersoneel maar stelt hier zelf maar bitter weinig tegenover." Ook verouderend materiaal is een probleem waar nu geen oplossing voor wordt geboden, zegt de vakbond.

Woningmarkt

Tot slot klinkt er vanuit de bouwsector kritiek op de miljoenennota. Branche-organisaties AFNL en NOA vinden het jammer dat er geen oplossingen in staan om het hoofd te bieden aan onder meer het "sterk ingekrompen personeelsbestand" en de "hoge prijsdruk" in de sector. De organisaties vestigen de koop op het nieuwe kabinet, "want stilstand is achteruitgang".