Koning: We moeten ons niet door angst laten regeren

"Veiligheidsdiensten doen er alles aan om aanslagen te voorkomen", las de koning voor in de Ridderzaal in Den Haag. "De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat."

Hij wees daarbij op het belang om samen te werken met anderen. "Alleen zo kunnen we de vele internationale uitdagingen het hoofd bieden."

Willem-Alexander begon zijn toespraak met het uiten van medeleven met de inwoners van Sint Maarten, dat vorige week zwaar werd getroffen door orkaan Irma. Volgens de koning wordt juist in moeilijke omstandigheden de verbondenheid zichtbaar van het Koninkrijk waar de Bovenwindse Eilanden en Nederland beide toe behoren. "Het Caribisch deel van het Koninkrijk staat er bij de wederopbouw niet alleen voor."

Armoede

De koning stond verder stil bij de armoede in Nederland. "Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid", aldus Willem-Alexander. "We zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Het is belangrijk dat meer mensen daarvan kunnen profiteren."

Hij wees erop dat het land er beter voor staat dan bij het aantreden van het kabinet in 2012 en dat Nederland de economische crisis inmiddels achter zich heeft gelaten.

De eerder uitgelekte investering van 435 miljoen euro in verzorgingshuizen werd in de troonrede bevestigd, net als de 270 miljoen euro voor lerarensalarissen.

"Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen ,door de inzet van meer personeel", aldus de koning. "Goed onderwijs voor alle kinderen is belangrijk en leraren maken daarin het verschil. Daarvoor verdienen zij waardering."

D66-leider Alexander Pechtold noemt de troonrede een "optimistisch verhaal dat past bij dit kabinet dat moeilijke beslissing heeft moeten nemen". Volgens hem is de boodschap voor het nieuwe kabinet dat iedereen er op vooruit gaat.

PVV-leider Geert Wilders is kritischer. Hij ziet weinig positiefs in de kabinetsplannen voor volgend jaar, ook al komt er ruimte voor bijvoorbeeld de ouderenzorg. "Het is veel te weinig en veel te laat. We kunnen ons niet alleen in goede tijd bekommeren om ouderen", aldus Wilders.

Volgens Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD) heeft het kabinet met deze Miljoenennota een belofte ingelost. "Economisch gezien staan alle seinen op groen", stelt hij. "Nu is het zaak dat er snel een nieuw kabinet komt, zodat we er voor kunnen zorgen dat meer mensen de vooruitgang ook in hun eigen portemonnee gaan merken."

Demissionair

Prinsjesdag is er dit jaar niet eentje als alle andere. Omdat er nog altijd geen nieuwe regering is, was het aan het 'oude' kabinet om de begroting voor 2018 op te stellen. Maar omdat de zittende regering demissionair is, wordt er vooral 'op de winkel gepast' en nauwelijks nieuw beleid gemaakt.

De redenering is als volgt: het waarschijnlijk nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een mandaat van de kiezer, hoe smal ook. Het is dan ook aan deze vier partijen - als ze eruit komen - om het beleid voor de komende tijd uit te stippelen. Zij kunnen de 'beleidsarme' begroting die nu is opgesteld aanpassen zodra ze zijn aangetreden.

De Algemene Beschouwingen, het grote debat over het kabinetsbeleid dat normaal meteen na Prinsjesdag plaatsvindt, zijn dan ook uitgesteld. De Kamer wacht liever op de plannen van het nieuwe kabinet.