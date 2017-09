Eerste toeschouwers al vroeg langs de route voor Prinsjesdag in Den Haag

Het is de tweede keer op Prinsjesdag dat de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof rijdt, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

Meestal staan al vroeg fanatieke Oranjeliefhebbers langs de route om niets te missen van de stoet. Daarin loopt ook een aantal muziekkorpsen mee. Na terugkomst van het Binnenhof zwaait het koningspaar vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek.

Het publiek heeft waarschijnlijk geluk met het weer. De dag is mistig begonnen, maar volgens Weerplaza trekt de mist in de loop van de ochtend weg. In de loop van de dag breekt de zon door, al kan er wel af en toe een bui vallen.

Afgesloten

De gemeente Den Haag vraagt iedereen om met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Veel straten zijn afgesloten vanwege festiviteiten rond Prinsjesdag.

Ook vraagt de gemeente het publiek geen grote tassen of rugzakken te dragen. De politie mag op de controlepunten kijken wat erin zit, dus dat kan voor oponthoud zorgen. Handiger is een plastic of linnen tasje mee te nemen.

Demissionair

Prinsjesdag is er dit jaar niet eentje als alle andere. Omdat er nog altijd geen nieuwe regering is, was het aan het 'oude' kabinet om de begroting voor 2018 op te stellen. Maar omdat de zittende regering demissionair is, wordt er vooral 'op de winkel gepast' en nauwelijks nieuw beleid gemaakt.

Voor de oppositie zullen er dan ook weinig inhoudelijke verrassingen zijn om op prijs te schieten.

De redenering is als volgt: het waarschijnlijk nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een mandaat van de kiezer, hoe smal ook. Het is dan ook aan deze vier partijen - als ze eruit komen - om het beleid voor de komende tijd uit te stippelen. Zij kunnen de 'beleidsarme' begroting die nu is opgesteld aanpassen zodra ze zijn aangetreden.

De Algemene Beschouwingen, het grote debat over het kabinetsbeleid dat normaal meteen na Prinsjesdag plaatsvindt, zijn dan ook uitgesteld. De Kamer wacht liever op de plannen van het nieuwe kabinet.