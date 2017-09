Overzicht: Dit effect heeft Prinsjesdag 2017 op je portemonnee

Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog

Overigens is Prinsjesdag dit jaar anders dan anders, omdat het kabinet demissionair is en vooral op de winkel past. Daarom zijn er geen ingrijpende beleidswijzigingen voorgesteld.

Er is dinsdag een begroting voor 2018 gepresenteerd, terwijl de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog onderhandelen over een regeerakkoord. Er kan dus nogal wat aan de plannen veranderen, maar dit is wat we tot nu toe weten.

Koopkracht

Gemiddeld genomen stijgt de koopkracht van Nederlanders volgend jaar met 0,6 procent. In dat geval groeit het inkomen harder dan het gemiddelde prijsniveau. Dit geldt voor zo'n 82 procent van alle huishoudens. Voor de rest blijft de koopkracht gelijk of is er sprake van een daling.

Huishoudens kunnen dan meer goederen en diensten kopen. Het gaat om een doorsnee toename. Per individu kan de koopkrachtontwikkeling anders uitpakken.

Voor werkenden wordt de grootste plus verwacht. Voor deze groep gaat het om een koopkrachtstijging van 0,7 procent. Zo'n 87 procent van de werkenden ziet in 2018 een verbetering tegemoet.

Uitkeringsgerechtigden gaan er met een stijging van 0,3 procent het minst op vooruit. Van deze groep krijgt waarschijnlijk 78 procent volgend jaar met een verbetering te maken.

Verder kunnen gepensioneerden een koopkrachtstijging van 0,6 procent verwachten. Ruim drie kwart van de gepensioneerden gaat erop vooruit.

Verder blijkt een kwart van de ouderen met een hoger aanvullend pensioen erop achteruit te gaan. Dit komt mede doordat pensioenfondsen de aanvullende pensioenen nauwelijks verhogen.

Koopkracht per inkomensgroep

En met name hogere inkomens zien hun situatie volgend jaar verbeteren. Huishoudens met een inkomen boven 500 procent van het wettelijk minimumloon, zien hun koopkracht met 1 procent toenemen.

De groep met een inkomen tussen 350 en 500 procent van het minimumloon, kan een plus van 0,8 procent tegemoetzien.

Huishoudens met een inkomen onder 175 procent van het wettelijk minimumloon, gaan er in 2018 naar verwachting met 0,6 procent op vooruit.

Het wettelijk minimumloon was in de tweede helft van dit jaar 1.565,40 euro per maand. De nieuwe bedragen zijn nog niet bekendgemaakt.

Heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt licht verlaagd. Het gaat om een daling van 8 euro. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekering.

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op deze korting. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen en de leeftijd van de ontvanger. Hoe meer iemand verdient, hoe minder korting hij of zij krijgt.

Ouderen

Verder gaat de ouderenkorting in 2018 met 115 euro omhoog. Maar alleenstaande ouderen krijgen juist 18 euro minder korting. De ouderenkorting is een heffingskorting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en een inkomen onder een bepaalde grens hebben.

Verder daalt de inkomensondersteuning AOW met 10 euro. Dit is een bedrag dat ouderen naast hun AOW-pensioen ontvangen. Welk bedrag zij ontvangen, hangt af van het aantal jaren dat zij in Nederland hebben gewoond en AOW hebben opgebouwd.

Ouders

Ouders onder een specifieke inkomensgrens ontvangen volgend jaar een hoger kindgebonden budget voor hun tweede kind. Dit is een bijdrage die ouders krijgen voor hun kinderen tot achttien jaar. Het maximale bedrag voor het tweede kind stijgt in 2018 met 71 euro.

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen en vermogen van de ouders, hoeveel kinderen zij hebben en hoe oud de kinderen zijn.

Zorg

Het eigen risico gaat omhoog van 385 euro dit jaar naar 400 euro volgend jaar. Voor zorg uit het basispakket betalen verzekerden de eerste 400 euro zelf. Bepaalde zorg, zoals huisartsenzorg, is uitgesloten van het eigen risico.



Verder wordt de zorgtoeslag extra verhoogd. Voor alleenstaanden gaat het maximale bedrag dat iemand in een jaar kan ontvangen met 67 euro omhoog. Voor paren stijgt de maximale zorgtoeslag met 65 euro.



Het kabinet gaat er verder van uit dat de gemiddelde zorgpremie voor een basisverzekering volgend jaar in totaal 72 euro hoger uitvalt dan in 2017. Dit wordt overigens door zorgverzekeraars zelf bepaald. Uiterlijk in november maken de verzekeraars de nieuwe premies bekend.

Wonen

Eerder werd al bekend dat Verenigingen van Eigenaren (VvE's) vanaf 2018 verplicht zijn om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Ook zijn er voor VvE's opnieuw subsidies voor het stimuleren van ernergiebesparing bij woningeigenaren.

Verder is eerder bepaald dat kopers volgend jaar een hypotheek van maximaal de waarde van de woning mogen afsluiten. Zij mogen dus niet meer lenen dan het huis waard is. In 2017 gold nog een maximum van 101 procent van de waarde van de woning. Verder gaat het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek verder omlaag van 50 procent naar 49,5 procent.