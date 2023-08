Met populariteit dragqueens komt ook afkeer: 'Je hoeft niet te kijken, hè?'

Dragqueens zijn zichtbaarder dan ooit. Door de populariteit van programma's als RuPaul's Drag Race en Make Up Your Mind zien we ze niet meer alleen in queerclubs. Maar deze aandacht brengt ook negativiteit met zich mee.

Een evenement in Rotterdam waarbij dragqueens zouden voorlezen aan kinderen stuitte eerder dit jaar op zo veel tegenstand dat het tot een demonstratie kwam. In sommige Amerikaanse staten worden wetsvoorstellen voorbereid om dragoptredens in te perken, vooral die in het bijzijn van kinderen.

Daar houdt het niet op: een luidruchtige groep mensen op sociale media spreekt zich uit tegen drag. Zij zijn van mening dat geen enkel optreden van een dragqueen geschikt is voor minderjarigen. Kinderen worden volgens hen beïnvloed door de lhbtiq+-gemeenschap.

"Met meer zichtbaarheid komen inderdaad ook meer negatieve reacties. Dat gaat hand in hand", denkt de Nederlandse dragqueen Janey Jacké. "En je merkt dat de argumenten van de Amerikaanse antidragbeweging worden overgenomen in Nederland. Het voelt als kuddegedrag dat voortkomt uit onwetendheid."

Wat is drag eigenlijk? Drag is een kunst- of entertainmentvorm waarbij een uitvergrote vorm van vrouwelijkheid (of mannelijkheid of welke genderexpressie dan ook) wordt neergezet. Dit gaat vaak gepaard met uitbundige outfits, pruiken en make-up. Iedereen kan het uitoefenen, ongeacht geaardheid of geslacht.

'Ik wil helemaal niemand veranderen'

"De grootste misvatting is dat wij mensen willen beïnvloeden en willen dat ze hetzelfde leven leiden als wij", denkt Jacké. "Ik wil helemaal niemand veranderen. Maar ik wil wel dat wij ruimte krijgen om te doen wat we doen. En dat we daarbij in onze waarde worden gelaten."

Jacké, die tweede werd in het eerste seizoen van Holland's Drag Race, hoort vaak dat mensen vinden dat ze "ermee doodgegooid" worden of het "door de strot geduwd" krijgen. "Maar je hebt toch echt een keuze welke media je jezelf voorschotelt, zeker in tijden van sociale media. Je hoeft niet naar ons te kijken, hè?"

Het idee dat te veel zichtbaarheid er misschien toe leidt dat mensen minder tolerant tegenover de lhbtiq+-gemeenschap zijn, wijst COC-woordvoerder Philip Tijsma van de hand. "Zonder zichtbaarheid creëer je juist geen acceptatie. Je kunt wel zeggen dat je mensen accepteert zolang je ze niet hand in hand ziet lopen en ze niet in drag verkleed zijn, maar dat is natuurlijk geen acceptatie."

'Ik zit ook niet op voetbal te wachten, dus kijk ik niet'

Jacké benadrukt dat het iedereen vrij staat om geen fan te zijn van wat ze doet. Andersom voelt ze niet dezelfde vrijheid zich te uiten. "In het tegengeluid hoor je vaak dat we maar normaal moeten doen. Dat is geen acceptatie. Ik begrijp niet dat mensen zo veel aandacht besteden aan iets waar ze niet van houden en waar ze helemaal niet naar hoeven te kijken."

"Ik zit ook niet te wachten op een voetbalwedstrijd, dus daar kijk ik niet naar. Maar daar hoor je mij niet over klagen. Al heb je daar soms wel reden toe, met het haantjesgedrag en het vandalisme op straat dat erbij komt kijken."

"Het overgrote deel van films, reclames en boeken gaat nog steeds over cisgender hetero's", constateert Tijsma. "Daar zeggen we ook niet van dat het je hetero maakt en dat het ons door de strot wordt geduwd."

'Het is jammer dat ik moet aanpassen hoe ik over straat ga'

Jacké zegt de negativiteit in haar eigen inbox op sociale media ook te merken. "Maar ik laat het van me afglijden." Hetzelfde geldt voor negatieve reacties op straat.

De dragqueen is zich zeer bewust van hoe ze over straat gaat. "Vaak doe ik mijn make-up al wel thuis voordat ik naar een optreden ga. Maar ik ga nooit in 'full drag' de deur uit. Tenzij het optreden heel dichtbij is. Maar ook dan zorg ik ervoor dat ik niet alleen ben. Dat is natuurlijk al een aanpassingspatroon. Het is heel jammer dat het nodig is."

Tijsma van COC wil tegelijkertijd benadrukken dat de groep die negatief tegenover de lhbtiq+-gemeenschap staat niet per se groeit. "Maar dat de acceptatie stagneert, is reden tot zorg. En daarom pakken we tijdens de Canal Parade uit met prominente spandoeken met de boodschap de stagnatie te stoppen en dat we daarbij hulp van de politiek nodig hebben."

"Maar laten we ook niet vergeten dat ruim drie kwart van de bevolking wel achter de lhbtiq+-gemeenschap staat. Die groep laat gelukkig ook duidelijk van zich horen met bijvoorbeeld het uithangen van de regenboogvlag, wat een steun in de rug is."