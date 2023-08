Geen seks én geen liefde: zij hebben er gewoon geen interesse in

Queer & Pride Amsterdam is er voor alle leden van de lhbtiq+-gemeenschap, inclusief aseksuelen. Toch is die groep een stuk minder bekend en zichtbaar dan die van bijvoorbeeld homoseksuele, biseksuele en trans personen. NU.nl vroeg mensen die aseksueel zijn hoe het is om geen enkele interesse in seks te hebben.

Dit is aseksualiteit Aseksualiteit houdt in algemene zin in dat iemand geen seksuele verlangens heeft. Daarbinnen zijn weer veel varianten te ontwaren. Zo zijn er ook mensen die daarnaast geen romantische verlangens hebben, of mensen die seks niets aan vinden maar het wel doen vanwege de intimiteit met een ander. Ongeveer 1 procent van alle mensen is aseksueel.

Voor Ken Beimer (35) uit Oldenzaal was niet van meet af aan duidelijk dat hij aseksueel was. "Op de basisschool had ik wel kalverliefdes, maar dat werd steeds minder en minder. Later dacht ik dat het nog wel zou komen. Dat het alleen even stilstond of dat ik er nu gewoon geen zin in had. Maar het is nooit gekomen. Iedereen had het over seks en hoe interessant dat is. Ik had dat niet. En nog steeds niet."

Ken is zo'n aromantische aseksuele persoon. "Rond mijn dertigste ontdekte ik de term aromantisch, en dat past nog beter bij mij. Ik heb geen interesse in vrouwen, niet in mannen en geen interesse in seks. Ik ben puur platonisch, zeg ik weleens. Dat besef heeft mijn leven niet veranderd, want het was altijd al mijn leven."

Toch zou Ken graag een gezin willen. "Vrienden gaan settelen, hebben een gezinnetje en doen daar leuke dingen mee. Dat zou ik ook graag willen. Maar bij het idee van liefde denk ik toch van: nee, dat is niets voor mij."

Een andere vorm van gezinsleven is wel een optie voor Ken. "Ik heb nagedacht over onorthodoxe vormen van gezinsleven, bijvoorbeeld met andere aseksuele mensen. Daar hoop ik nog op, maar het is erg ingewikkeld. Ik weet niet eens waar ik zou moeten zoeken."

'Ik voelde me een alien'

Pauline Schurink (59) uit Weesp is ook aseksueel. Iemand in haar omgeving vertelde dat hij aseksueel was, en dat opende haar ogen.

"Ik wist er heel weinig van, want in mijn wereld betekende dat niet meer dan 'je doet niet aan seks'. Maar ik herkende me er toch in. Hoewel ik wel seks heb gehad, want ik heb twee kinderen. Wat hij omschreef, dat ben ik ook. Ik ben vervolgens gaan lezen en gaan praten met mensen. Toen kwam ik erachter dat dít was wat ik al mijn hele leven voel."

"Ik voelde me een alien", zegt Pauline over haar gebrek aan seksuele verlangens. "Als ik met vriendinnen op het terras zat, zeiden ze dingen als 'nou, die zou ik mijn bed niet uit schoppen' over een knappe jongen. Dan was dat voor mij dan volkomen absurd. Waarom zeg je zoiets, je kent hem toch helemaal niet?"

Dat is volgens Pauline de rode draad van aseksualiteit. "Wij zien nooit iemand lopen waarvan we denken: 'Wow, die wil ik!' Daardoor ga je twijfelen aan jezelf, want alle anderen hebben dat blijkbaar wel."

'Seks is als voetbal kijken met vrienden terwijl je voetbal stom vindt'

Pauline had sommige zaken in haar verleden anders aangepakt als het kwartje eerder bij haar was gevallen. "Het is als met voetbal kijken: ik hou niet van voetbal, maar als iemand zegt: 'ga je mee Oranje kijken?', dan ga ik wel mee. Want dat is dan heel gezellig. Maar ik zal nooit degene zijn die zegt: 'Kom, we gaan voetbal kijken.'"

"Ik heb relaties gehad die stukliepen omdat hij zei: 'Je neemt nooit initiatief in bed.' Nou, dat klopt, dat komt dus niet in me op", zegt Pauline.

"Als ik het eerder geweten had, had ik eerder tegen potentiële partners kunnen zeggen: ik wil graag oud met je worden, ik wil graag met je naar de film, maar dat gerommel in bed hoeft van mij niet. Dan had die ander in ieder geval een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat is hen en mij nu wel ontnomen."

Pauline is tegenwoordig direct als ze een potentiële partner tegenkomt. "Als iemand met me flirt, zeg ik het maar gewoon meteen. Ik ben aseksueel, dus als je bepaalde dingen verwacht, kan ik je nu meteen vertellen dat dat er niet in zit."

"Het liefst zou ik willen dat mensen het normaal vinden dat iemand niet van haar stoel glibbert als er een knap iemand langsloopt", zegt Pauline. "We hebben een libido, we kunnen seks hebben, alles werkt gewoon, we zijn geen misbruikslachtoffers. We hebben gewoon geen seksuele verlangens."

'Idee dat ik alleen ga sterven is niet leuk'

Voor Ken zijn er ook voordelen aan het niet willen van een romantische relatie. "Ik kan veel meer tijd in mijn hobby's steken. En omdat ik niet van uitgaan houd, houd ik ook veel geld over. Ik heb huisdieren, ik doe vrijwilligerswerk, ik hou van moestuinieren, gamen. En als ik slecht in mijn vel zit, schrijf ik. Ik heb al twee kinderboeken uitgebracht."