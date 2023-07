Coming-out op latere leeftijd: 'Na eerste zoen met vrouw wél in vuur in vlam'

Niet willen vrijen met je man, bij de psycholoog ontdekken dat je je vrouw al jaren 'buitensluit' of tijdens dertig jaar huwelijk geheimhouden dat je niet in het goede lichaam zit. Vanwege Queer & Pride interviewde NU.nl drie mensen die op latere leeftijd ontdekten dat ze eigenlijk op hetzelfde geslacht vallen.

Voor Theo Boerrigter (57) uit Valthe begon zijn coming-outproces toen hij in 2016 een burn-out kreeg. "Bij de psycholoog bleek dat ik mijn vrouw aan het wegdrukken was. Ik wilde van haar af, zij was de belemmering, zij stond mijn herstel in de weg. Ik richtte me heel erg tegen haar."

"De psycholoog zei: je moet je relatie met mannen onderzoeken, maar dat wilde ik toen niet", vervolgt Theo. "Dus bleef ik op dezelfde voet doorgaan. Maar ik bleef tegen problemen met mijn vrouw aanlopen. Toen kreeg ik van de psycholoog twee opdrachten: ga in relatietherapie, en opnieuw: onderzoek je verhouding tot mannen."

De relatietherapie werkte niet voor Theo en zijn vrouw. "Dus daarna heb ik mannendatingapp Grindr geïnstalleerd. De eerste chat was meteen "Do you wanna fuck". Ik dacht: wat is dit? Ik ben preuts opgevoed, en dit wilde ik niet. Drie weken later ontmoette ik een man en werd ik straalverliefd. Na een weekend samen wist ik: ja, dit klopt, het is toch waar."

Op Tweede Kerstdag 2020 vertelde Theo het aan zijn vrouw. "We vielen elkaar huilend in de armen. Ze zei: "Er vallen nu zo veel puzzelstukjes op hun plaats." Een paar dagen later hebben we het de kinderen verteld. Mijn middelste zoon stond op en zei: "Wat een opluchting, ik ben hier zo blij om." Hij was bang dat we uit elkaar zouden gaan. Later gebeurde dat alsnog, maar dat was een heel rustig proces."

'Had er nooit aan gedacht dat ik lesbisch kon zijn'

Monique Scheepmaker (56) uit Hillegom werd na 34 jaar huwelijk verliefd op een vrouwelijke collega. "Op een feestje eind vorig jaar sprong de vonk over. Daarna hebben we een keer afgesproken en bij de eerste zoen stond ik in vuur en vlam. Ik dacht: wauw, dit is wel echt heel wat anders."

Met haar ex-man was ze vooral maatjes. "Uiteindelijk ben ik 35 jaar getrouwd geweest. De laatste tien jaar hadden we geen seks meer. Knuffels liet ik nog wel toe, maar daar voelde ik niet zo veel bij. Ik wist dat dat niet normaal was, maar ik vond het wel best. We waren goede maatjes en hadden aan een half woord genoeg. Ik vond het wel prima zo. Tot ik die vrouw leerde kennen."

De verliefdheid op haar collega kwam voor Monique uit het niets. "Ik had er nooit aan gedacht gehad dat ik lesbisch kon zijn. Ik fantaseerde wel eens over vrouwen, maar had niet gedacht dat ik ooit iets met een vrouw zou krijgen. Maar ik ben heel blij dat het toch gebeurd is."

'Op een gegeven moment kon ik het niet meer onderdrukken'

Voor Claire Slingerland (62) uit Almere was al sinds haar tienerjaren duidelijk dat ze niet in het juiste lichaam zat. "In de jaren zeventig was ik veertien of vijftien en ik voelde me geen jongen, ook al behandelde iedereen me zo. Ik dacht dat ik gek was en probeerde die gevoelens weg te drukken."

"Jarenlang heb geprobeerd er niet aan te denken en te doen alsof het niet zo is", zegt Claire. "Ik vergelijk het met een bal die je onder water houdt: als je hem onder drukt, zie je hem niet, maar hij probeert steeds weer boven te komen. En het lukte me steeds korter om de bal onder water te houden. Op een gegeven moment ging het helemaal niet meer."

Claire is inmiddels 31 jaar getrouwd. Haar vrouw merkte in 2019 dat er wat was. "Ik heb er nooit wat over gezegd omdat ik hoopte dat het weg zou gaan. Maar zij merkte ook dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik trok me steeds verder terug en ik werd een heel naar mens."

Uiteindelijk vertelde Claire het toch. "Ik had nog maar een paar woorden gezegd en toen raadde ze het al. En ze zei meteen dat ze altijd van me zou houden. Dat was een enorme bevrijding. Mijn grootste vrees was dat ze bij me zou weggaan, maar dat was helemaal niet zo. Ik besefte toen dat ik echt kon worden wie ik ben."

'Je hebt ons toch opgevoed met idee dat iedereen mag zijn hoe die is?'

Monique vindt het niet erg dat ze pas later ontdekte dat ze lesbisch is. "Het mooie eraan is dat ik in ieder geval twee prachtige kleinkinderen heb. Anders had ik misschien niet eens kinderen gehad."

Theo had het heel lastig na zijn coming-out, maar is inmiddels gelukkig. "Ik ben nu twee jaar samen met Michiel. We hebben onze ups en downs gehad maar hij heeft me enorm geholpen in het hele proces. Nu ben ik erdoorheen en tevreden. Ik besef ook dat ik al een prachtig leven heb gehad, supergave dingen heb gedaan en schatten van kinderen heb opgevoed."