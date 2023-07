Amsterdamse Pride dit jaar 'dubbel' gevierd: dit moet je erover weten

De lhbti-gemeenschap staat dit jaar voor het eerst twee weken lang centraal tijdens vieringen in Amsterdam. Eerst staat Queer Amsterdam op het programma en daarna wordt Pride Amsterdam gevierd. Dit moet je erover weten.

Sinds 1996 wordt Pride jaarlijks gevierd in Amsterdam. Tot dit jaar werd er een week lang gevierd dat je "mag zijn wie je bent, en mag houden van wie je wil". Pride wordt georganiseerd door Stichting Pride Amsterdam (SPA).

Tegenwoordig hebben meer Nederlandse steden in de zomer Pride-vieringen. Dat gebeurt onder meer in Utrecht en Rotterdam. Pride Amsterdam is nog altijd het oudste en grootste evenement. Daarom wordt dit ook wel beschouwd als de 'landelijke' viering.

Dit jaar worden acceptatie van en gelijkheid voor lhbti'ers twee weken lang onder de aandacht gebracht. Voor het eerst organiseert ook Queer Amsterdam een week lang activiteiten. Beide weken draaien om onder meer sport, film, dans, muziek, maar bovenal acceptatie. Ook zullen verschillende mensen toespraken geven.

Waarom duurt Pride dit jaar twee weken? Vorig jaar werd Queer Amsterdam opgericht door mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelden door de Stichting Pride Amsterdam.

Queer Amsterdam wilde een andere invulling van de Pride-week. De Stichting Pride Amsterdam voelde daar niets voor.

Beide organisaties spraken lang met elkaar en de gemeente Amsterdam.

Uiteindelijk werd besloten dat Queer en Pride allebei een week met activiteiten mochten organiseren.

De twee weken vinden officieel plaats onder de naam Queer & Pride Amsterdam. Maar het zijn dus eigenlijk twee aparte vieringen.

Het thema van Queer is 'By Queers, for Queers'. Queer Amsterdam zegt gelijkwaardigheid te willen bevorderen en ongelijke kansen te bestrijden. De organisatie wil een "voortrekkersrol" spelen in het bevorderen van de positie van de wereldwijde lhbti-gemeenschap.

Queer start zaterdag 22 juli met de Pride Walk. Aanwezigen lopen van de Dam naar het Museumplein. Aansluitend is er een sportevenement en een minifestival op het Museumplein.

Ook de rest van de week zijn er verschillende soorten festivals en feesten op straat en op pleinen. Daarnaast worden er workshops en optredens gegeven en bijeenkomsten georganiseerd.

Vrijdag 28 juli wordt de week afgesloten met onder meer de Love Swim. Dat is een zwemtocht door de Amstel. Er worden wedstrijden gehouden, maar er is ook ruimte om een eenvoudige duik te wagen. Het programma eindigt met feesten op verschillende locaties in Amsterdam. Het volledige programma van Queer vind je hier.

Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar #YouAreIncluded, wat zoveel betekent als "jij hoort erbij". Net als Queer is er tijdens Pride veel te doen met onder meer theater, film, fotografie, muziek en dans. Zo worden er 'Roze Filmavonden' georganiseerd. Daarnaast zijn er elke dag tentoonstellingen en optredens.

Op 4, 5 en 6 augustus zijn overal in Amsterdam straatfeesten. Zaterdag 5 augustus wordt de bekende Canal Parade gehouden. Hier varen boten door de grachten van Amsterdam.

Zondag 6 augustus wordt de week afgesloten met het eindfeest op de Dam. Het volledige programma van Pride vind je hier.

0:50 Afspelen knop Topdrukte langs Amsterdamse grachten voor terugkeer Canal Pride

Pride Amsterdam trekt elk jaar honderdduizenden bezoekers. Sinds 2019 behoort het evenement officieel tot het cultureel erfgoed van Nederland. Vorig jaar werd het na twee jaar coronapandemie weer groots gevierd.