Het is vandaag Coming Out Dag, een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor het uit de kast komen van lhbtiq+'en. Binnen de regenbooggemeenschap is bi+, met naar schatting ruim één miljoen Nederlanders, een van de grootste groepen. Maar waar staat bi+ eigenlijk voor?

"Bi+ is een verzamelterm voor alle mensen die op meer dan één gender vallen", zegt Sara Verlee van emancipatieorganisatie Bi+ Nederland. Van het uitgesproken vallen op bijvoorbeeld mannen én vrouwen, tot je (een beetje) aangetrokken voelen tot transgender personen en non-binaire mensen. Bi+ mensen maken zelf uit hoe zij genders opvatten.

Dit zijn enkele groepen die onder bi+ vallen:

Omniseksuele mensen: personen die aangetrokken zijn tot mannen, vrouwen en alles hiertussenin.

Panseksuele mensen: mensen die op mensen vallen, ongeacht gender of geslacht.

Biseksuele mensen: mensen die op meer dan één gender of specifiek op mannen en vrouwen vallen.

"Als je niet monoseksueel (aangetrokken tot één gender, red.) bent, dan ben je bi+", verduidelijkt Verlee. "Homo's en lesbiennes vallen dus niet onder bi+."

De term bi+ is sinds een jaar of tien in opkomst. In Nederland is hij pas de laatste jaren een begrip aan het worden. De term is bedacht om meer inclusief te zijn. Het geeft mensen meer vrijheid om zich goed te voelen wanneer ze zich aangetrokken voelen tot iemand op wie ze volgens hun eigen uitgesproken seksuele oriëntatie niet vallen. Denk bijvoorbeeld aan een heteroseksuele man die zich op een gegeven moment toch aangetrokken voelt tot een andere man.

Wat is Coming Out Dag? Op Coming Out Dag wordt aandacht besteed aan het uit de kast komen van lhbtiq+'en.

Het evenement ontstond eind jaren tachtig in de Verenigde Staten en wordt sinds twaalf jaar ook in Nederland gevierd.

Op Nederlandse scholen wordt aandacht besteed aan de dag en wordt aandacht gevraagd voor seksuele diversiteit en genderidentiteit.

In bioscopen gaat El Houb in première. In die film speelt Fahd Larhzaoui een man die uit de kast komt voor zijn Marokkaans-Nederlandse ouders.

Mensen binnen de bi+-gemeenschap kunnen zelf bepalen of zij bi+ gebruiken als identiteit. "Mensen die panseksueel zijn, kunnen in plaats daarvan ook zeggen dat ze bi+ zijn", legt Verlee uit. "Voor iedereen is een label persoonlijk en daarom kan dit label heel belangrijk zijn."

In het dagelijks leven is het volgens Verlee moeilijk om bi+ mensen te herkennen. "Als je twee mannen op straat hand in hand ziet lopen, denk je automatisch dat ze homoseksueel zijn. Maar ze kunnen ook panseksueel en dus bi+ zijn."

De makkelijkste manier om duidelijk te maken dat je bi+ bent, is door het uit te spreken. "Maar daar hangt nog altijd een negatief stigma omheen, namelijk dat je niet serieus bent met seksuele relaties", zegt Verlee.

Ook kunnen bi+ mensen zich uiten met de vlag voor biseksualiteit of panseksualiteit. Die zijn respectievelijk roze-paars-blauw en roze-geel-blauw.

De vlag die staat voor biseksualiteit. De vlag die staat voor biseksualiteit. Foto: Wikimedia