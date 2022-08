De politie waarschuwt voor plaatselijke drukte in het centrum van Amsterdam vanwege de Canal Parade in de grachten van de hoofdstad. Dat is het hoogtepunt van Pride Amsterdam, dat vorige week zaterdag is begonnen. Vanwege de drukte is de Magere Brug afgesloten.

Mensen worden verder opgeroepen De 9 straatjes te mijden. Ook bij het Homomonument en op de Vijzelgracht en in de Vijzelstraat is het erg druk.

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het "gezellig en feestelijk" druk is in de stad en dat er voor zover bekend geen sprake is van incidenten. Een exact aantal bezoekers is er niet, maar de drukte is "beheersbaar", aldus de woordvoerster.

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade dragen tachtig deelnemende boten elk een boodschap uit geïnspireerd op het thema My Gender, My Pride. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

De Pride in Amsterdam wordt ieder jaar gevierd, maar ging afgelopen twee jaar niet door wegens corona. Met het evenement viert de lhbtiq+-gemeenschap de vrijheid en vragen deelnemers aandacht voor gelijkheid.

De hele week waren er allerlei feesten, optredens en andere activiteiten. De botentocht door de grachten is het hoogtepunt van het evenement.

De eerste boten van de Canal Parade zijn rond het middaguur vanaf het Oosterdok vertrokken. Er staan duizenden mensen langs de grachten. Naar verwachting komt de laatste boot rond 18.00 aan bij het eindpunt in het Westerdok.