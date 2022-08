Acteur Thorn de Vries is dit jaar de winnaar van de AVROTROS Pride Award. De Vries identificeert zichzelf als non-binair en kreeg de prijs voorafgaand aan de Canal Parade van jurylid Jeangu Macrooy.

De publieke omroep AVROTROS reikt de prijs ieder jaar uit aan mensen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de lhbtiq+-gemeenschap.

De jury noemt De Vries een "icoon" die op verschillende platforms zichtbaar is. "In de jeugdserie SpangaS, als co-host van de podcast Couple Goals en als schrijver van het boek FAQ Gender."

De omroep bewondert de missie van De Vries om mensen meer te leren over genderidentiteit. "Thorn doet dit met lef, durf en een aanstekelijke openheid. Dat is bewonderenswaardig, want daar is moed voor nodig", staat in het juryrapport. "Thorn is een lichtend voorbeeld voor de nieuwe generatie."

De 27-jarige De Vries kwam vorige maand nog in het nieuws toen bekend werd dat die een X had aangevraagd als geslachtsaanduiding in het paspoort.

De Pride Awards worden sinds 2019 uitgereikt. De eerste winnaars waren in het eerste jaar YouTuber Jessie Maya en COC-voorlichter Krzysztof Dobrowolski-Onclin. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken en amateurvoetballer Mike Gerritsen wonnen vorig jaar de Pride Awards.