Na twee jaar afwezigheid door het coronavirus wordt vandaag in Amsterdam weer de Canal Parade gehouden. Het is het hoogtepunt van Pride Amsterdam, dat vorige week zaterdag is losgebarsten.

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade dragen de tachtig deelnemende boten elk een boodschap uit geïnspireerd op het thema My Gender, My Pride. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn.

"We laten de wereld zien hoe uniek Amsterdam is, dat iedereen ertoe doet en dat we samen staan om elkaar te steunen voor een veilige toekomst", zegt Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur van Pride Amsterdam.

Dit jaar vormen onder anderen zangeres Willeke Alberti en nieuwslezeres Simone Weimans de jury van de Canal Parade, onder leiding van juryvoorzitter Cornald Maas. Zij zullen de boten beoordelen op het uitbeelden van het thema, de beste uitvoering en "het wakker schudden op een maatschappelijk thema", aldus de organisatie.

De parade begint om 12.00 uur vanaf het Oosterdok. Na een ronde door de grachten komt de laatste boot rond 18.00 uur in het Westerdok aan.

Er varen in totaal tachtig boten mee. AVROTROS zendt de tocht live uit op NPO1 van 12.10 uur tot 15.45 uur.

De route die de boten tijdens de Canal Parade afleggen. De route die de boten tijdens de Canal Parade afleggen. Foto: NU.nl

Extra aandacht voor deskundigenverklaring

Tijdens de Canal Pride wordt naast gevierd ook actiegevoerd, meldt een woordvoerder van het COC aan NU.nl. Samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) wordt aandacht gevraagd voor de deskundigenverklaring die transgender en intersekse personen moeten hebben als ze de 'v' in hun paspoort willen laten wijzigen in een 'm' of andersom.

Met onder meer een brandbrief aan de Tweede Kamer en spandoeken langs de route wordt gevraagd om de afschaffing ervan. Volgens de belangenorganisaties is er geen enkele reden om wilsbekwame mensen te laten beoordelen door artsen of psychologen. "Het is betuttelend en vernederend om te moeten bewijzen wie je bent", aldus de woordvoerder.

De Kamer spreekt in september over een wetsvoorstel van de minister van Rechtsbescherming over het afschaffen van de deskundigenverklaring. Het is nog onduidelijk of dat voorstel op steun van de Kamer kan rekenen, aldus het COC.

In landen als Noorwegen, Ierland, Malta en Argentinië is de deskundigenverklaring wel geschrapt als vereiste voor wijziging van de geslachtsvermelding.