Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat ze personen op televisie zien waarmee ze zich kunnen identificeren, maar dat geldt nog altijd niet voor iedereen. Mensen die op meer dan één gender vallen en zich dus identificeren als bijvoorbeeld biseksueel of panseksueel, kunnen zich maar weinig herkennen in personages uit series en films. Toch bieden series als Heartstopper hoop.

Doordat het aanbod aan series en films flink is uitgebreid met de komst van streamingdiensten, is ook het aantal titels gestegen waarin de lhbtiq+-gemeenschap vertegenwoordigd wordt. De b van bi+ in deze afkorting blijft daarbij achter.

Personages die op meer dan één gender vallen, zijn nog altijd veel minder zichtbaar dan personages die monoseksueel zijn. Die vallen ofwel op één gender en zijn dus heteroseksueel (omdat ze op een ander gender vallen) of homoseksueel (omdat ze op hetzelfde gender vallen).

In het feit dat monoseksualiteit als de norm wordt gezien, zit ook gelijk de verklaring voor de schaarste aan zichtbare bi+ personages, zegt Sara Verlee van belangenorganisatie Bi+ Nederland. "Als de seksuele oriëntatie van een bi+ personage niet expliciet wordt benoemd, is het vaak niet duidelijk dat ze zich zo identificeren."

"Seksualiteit bestaat uit drie onderdelen: gedrag, gevoelens en zelfbenoeming. Als je alleen het gedrag van een personage ziet, dat een man bijvoorbeeld een relatie heeft met een andere man, ga je er als kijker al snel van uit dat het om een homoseksueel stel gaat, omdat we direct uitgaan van monoseksualiteit. Beide mannen kunnen natuurlijk net zo goed bi+ zijn."

Relatiediversiteit laten zien

Om te laten zien dat een personage op meer dan één gender valt, hoeft dat niet per se expliciet door het personage zelf benoemd te worden. Dit kan ook door relatiediversiteit te laten zien, legt Verlee uit.

Een personage kan romantische relaties hebben met mensen van verschillende genders, zoals het personage Casey in de Netflix-serie Atypical. Volgens Verlee wordt in deze serie de verwarring die een persoon hierbij kan ervaren goed verbeeld. Tegelijkertijd wordt er niet geïmpliceerd dat deze verwarring ontstaat doordat het personage "niet weet wat ze wil".

Een hardnekkig stereotype over biseksualiteit, dat ook in films en series veel voorkomt, is dat het een soort tussenfase is naar homoseksualiteit. Verlee haalt een quote uit Sex and the City aan waarin biseksualiteit "de snelweg naar homoseksualiteit" wordt genoemd.

Seksualiteit kan fluïde zijn

Seksualiteit kan inderdaad fluïde zijn, zegt Verlee. Sommige mensen identificeren zich eerst als biseksueel, om er later toch achter te komen dat dit niet het geval is. Maar doordat dit onevenredig vaak zo wordt afgebeeld in series en films zorgt dat voor een onjuist beeld.

Verlee haalt een scène uit de eerder dit jaar op Netflix verschenen Britse serie Heartstopper aan. In deze op een stripverhaal gebaseerde serie komt een leerling van de middelbare school er in de loop van de afleveringen achter dat hij biseksueel is.

"Er is een scène waarin hij praat met een meisje waar hij ooit eens mee heeft gezoend, dat nu een relatie met een meisje heeft. Hij zegt wel wat te hebben gevoeld bij die kus, terwijl het haar juist hielp te realiseren dat ze lesbisch is. Daar wordt op een heel natuurlijke manier getoond dat het ene personage bi+ is en het andere monoseksueel."

De personages Darcy (gespeeld door Kizzy Edgell) en Tara (Corinna Brown) in een scène van Heartstopper. De personages Darcy (gespeeld door Kizzy Edgell) en Tara (Corinna Brown) in een scène van Heartstopper. Foto: Rob Youngson / Netflix

Biseksualiteit nog te vaak geseksualiseerd

Een ander stigma waar biseksuele mensen veel mee te maken krijgen, is dat ze niet trouw zouden kunnen zijn in een relatie, omdat ze zowel op mannen als op vrouwen kunnen vallen. Verlee ziet dat er vaak wantrouwend wordt gereageerd op een personage dat bijvoorbeeld eerst een relatie had met een man en nu met een vrouw samen is. Die reacties dragen weer bij aan dat stigma, en dat is volgens Verlee onnodig.

Daarnaast wordt biseksualiteit bij vrouwen nog te vaak geseksualiseerd. Verlee legt uit dat twee vrouwen samen vaak worden geportretteerd via de male gaze. Dat wil zeggen dat de intimiteit tussen vrouwen voor het plezier van de man wordt getoond. Dit komt nog steeds voor in series over jongeren, waar vrouwen dan met elkaar zoenen om een man op te winden.

"Het weergeven van experimenteren is realistisch. Maar dat het vaak voor het oog van de man moet worden gedaan, is vermoeiend. Zolang bi+ vrouwen het 'voor mannen' doen, is het oké. Maar zodra het iets van haarzelf is, is het ineens niet meer zo oké."

Niet alle verhaallijnen hebben te maken met seksualiteit

Wat Heartstopper volgens Verlee beter doet dan de meeste andere films en series met queer personages, is dat niet alle problemen of verhaallijnen te maken hebben met hun seksualiteit of identiteit.

"Ik vind het altijd jammer als het een personage helemaal definieert. Er spelen ook andere dingen in het leven van queer mensen, naast het queer zijn. En het queer zijn zelf wordt vaak als een last gedragen, terwijl het ook iets vreugdevols kan zijn."

"In Heartstopper zie je de personages verliefd worden, van school veranderen en een nieuwe sport beoefenen, zoals mensen dat doen. Ook eindigt het een keer niet bij de coming-out. Het personage Charlie is al voor het verhaal van de serie begint uit de kast gekomen en zijn leven gaat gewoon verder. Hij krijgt nog wel te maken met pesterijen, maar hij is veerkrachtig. Het verhaal laat zien dat het niet enkel kommer en kwel is, en dat het leven wel degelijk beter kan worden."