Het is vandaag Coming Out Day, de dag waarop traditiegetrouw door (steeds meer) gemeenten de regenboogvlag wordt gehesen. Maar waar staat deze dag eigenlijk voor, en wat is er allemaal te doen?

Coming Out Day werd op 11 oktober 1988 voor het eerst gehouden in de Verenigde Staten. De dag werd georganiseerd naar aanleiding van een demonstratie een jaar eerder in Washington, waarin een half miljoen mensen meeliepen om hun ongenoegen te uiten over een uitspraak van de rechter die een verbod op sodomie (homoseksuele handelingen) erkende.

Tijdens Coming Out Day (of Coming-Outdag) wordt stilgestaan bij het moment dat lhbtiq+'ers uit de kast willen komen. De dag symboliseert dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn.

De eerste officiële Coming Out Day in Nederland was in 2009, nadat toenmalig minister Ronald Plasterk het had uitgeroepen tot nationale dag. Coming Out Day wordt tegenwoordig in tientallen landen over de hele wereld gevierd.

Tal van evenementen

Steeds meer gemeenten, sportclubs en bedrijven hijsen tijdens Coming Out Dag de regenboogvlag om solidariteit met de lhbtiq+-gemeenschap te tonen. Ook worden tal van evenementen georganiseerd. Sommige lhbtiq+'ers, ongeacht leeftijd, vinden steun om open met anderen te praten over hun gevoelens en identiteit.

Het grote verschil met dagen als Pride en Roze Zaterdag is dat er geen grote centrale viering plaatsvindt. Door het hele land worden kleinere activiteiten georganiseerd.

Dit is er onder meer te doen:

Het COC heeft een overzicht met alles wat er rond Coming Out Day te beleven is.