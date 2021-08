D66-Kamerlid Lisa van Ginneken en amateurvoetballer Mike Gerritsen zijn de winnaars van de Pride Awards 2021. Ze ontvingen de prijs zaterdag uit handen van Splinter Chabot in de tv-special Lieve SPLNTR, die in het teken stond van de Pride.

Van Ginneken, de eerste transgender vrouw in de Tweede Kamer, won in de categorie bekende lhbti+-held. Andere genomineerden waren presentatrice en YouTuber Nikkie de Jager, kunstenaar Naomie Pieter, regisseur Michiel van Erp en presentator André van Duin. Volgens juryvoorzitter Cornald Maas is het "belangrijk en historisch" dat er een transgender vrouw in de Kamer zit. "Met haar Kamerlidmaatschap kan Lisa van Ginneken voor de gemeenschap nog meer het verschil maken", zegt hij.

In de categorie onbekende lhbti+-held selecteerde de jury Mike Gerritsen. De amateurvoetballer en trainer had een half jaar geleden zijn coming-out met de hoop dat een Eredivisie-speler zou volgen. De jury noemt het "een dappere daad die symbool staat voor een dringend maatschappelijk probleem, namelijk dat in het voetbal mannen uit de lhbti+-gemeenschap nog niet zichzelf kunnen zijn".

Het is de tweede keer dat de Pride Awards zijn uitgereikt. In 2019 waren YouTuber Jessie Maya en COC-voorlichter Krzysztof Dobrowolski-Onclin de eerste winnaars.