De Belgische omroep VRT heeft sportjournalist Eddy Demarez geschorst nadat hij en collega's de geaardheid van basketbalsters van het Belgische team tijdens een livestream belachelijk hadden gemaakt. De man zal totdat hij een gesprek heeft gevoerd met zijn werkgever geen programma's meer van commentaar voorzien.

Sporza, de sportzender van de VRT, volgde zaterdag de terugkeer van het Belgische olympische basketbalteam en andere Belgische olympiërs op de op de Facebookpagina van de zender. Tijdens een moment dat de commentatoren niet meer in beeld waren, werden enkele speelsters omschreven als "een manneke" en "een kolos". Ook werden namen van atletes belachelijk gemaakt door Demarez en enkele van zijn collega's.

De VRT neemt in een reactie afstand van de uitspraken. "De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden."

De geschorste journalist heeft inmiddels zijn fout erkend. "In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan", licht Demarez toe.

De Belgische basketbalsters reikten tot de kwartfinale op de Olympische Spelen. Daar werd verloren van gastland Japan.