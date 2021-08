De Hongaarse regering breidt de reikwijdte uit van een omstreden wet die jongeren moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. De wet is al sinds juni van kracht voor de media en het onderwijs, maar gaat vanaf volgende maand ook gelden in de omgeving van kerken.

Waarover gaat de antihomowet? Hongarije wil voorkomen dat jongeren tot achttien jaar blootgesteld worden aan inhoud die "homoseksualiteit, afwijking van de genderidentiteit en het veranderen van sekse" zou aanmoedigen.

Films en series met lhbti-personages kunnen bijvoorbeeld verboden worden, evenals voorlichting op scholen voor en over de lhbti-gemeenschap.

Vanaf dan mogen in een straal van 200 meter rond een kerk geen uitingen meer worden getoond die "uitdrukking geven aan homoseksualiteit" of "afwijken van de identiteit die overeenkomt met het geboortegeslacht". Dit betekent bijvoorbeeld dat in winkels nabij kerken niet meer openlijk producten mogen worden verkocht die hieronder zouden kunnen vallen.

De regering spreekt van een "kinderbeschermingswet", maar volgens critici is de wet discriminerend. De Hongaarse afdeling van Amnesty International schreef zaterdag in een reactie op de aangekondigde uitbreiding dat de wet "vroeg of laat zal falen". "Tot die tijd is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om niet toe te geven aan de regerings perfide (valse, red.) oproep tot haat", aldus de mensenrechtenorganisatie.

De Europese Commissie is om de wetgeving een juridische procedure gestart tegen Hongarije en dreigt het land met sancties zoals het korten op EU-subsidies. De Hongaarse premier Viktor Orbán kondigde vorige maand aan uiterlijk volgend jaar een referendum over de wet te zullen houden.

EU kan volgens experts weinig beginnen

Een meerderheid van de EU-landen verzet zich tegen de Hongaarse wet. Volgens experts kan de EU juridisch gezien echter weinig uitrichten.

Er is volgens de experts echter ook een ander middel waarmee de Unie een vuist zou kunnen maken tegen Hongarije. Sinds juni is er een Europese wet van kracht die stelt dat landen Europese subsidies verliezen als de Commissie oordeelt dat de rechtsstaat in geding is.