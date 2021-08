Hoewel Pride Amsterdam dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert, zullen de evenementen vanwege de coronacrisis opnieuw een kleinschalig karakter hebben. Toch is er dit weekend van alles te doen in de hoofdstad. Hieronder een overzicht.

Geen botenparade, wel een Pride Walk. De jaarlijks terugkerende demonstratie voor gelijke rechten start dit jaar niet bij het Homomonument, maar begint in het Martin Luther Kingpark. Daar is meer ruimte om 1,5 meter afstand te bewaren, aldus de organisatie. De bijeenkomst begint zaterdag om 12.00 uur, de Pride Walk twee uur later. De mars voert via de Rijnstraat richting het Centraal Station.

De LHBT Gay Geschiedenis Tour is ook te voet. Deze rondleiding is dagelijks en start in tegenstelling tot de Pride Walk wel bij het Homomonument. Tijdens de wandeling door Amsterdam kom je van alles te weten over de emancipatiestrijd door de jaren heen.

Tijdens de rondleiding van het Rijksmuseum Muiderslot in Muiden draait het om seksuele voorkeur in het verleden en hoe men daar destijds mee omging. Dit weekend is de rondleiding voor het laatst. Op zaterdag begint de tour om 11.00 uur, op zondag kun je om 13.30 uur en 15.00 uur deelnemen.

Seksuele diversiteit vind je ook in het dierenrijk. Die boodschap staat centraal tijdens de Zinderende Zomeravonden van ARTIS. Niet alleen organiseert de dierentuin een luisterwandeling over het onderwerp, er worden ook lezingen georganiseerd. Het hele programma vind je hier.

Voor zogeheten genderfluïde en uniseks kleding kun je zaterdag en zondag terecht op een kledingmarkt in het Volkshotel aan de Wibautstraat. Daar tonen jonge ontwerpers hun nieuwste stukken.

Verderop in het Student Hotel, dat tijdens de Pride Week omgedoopt is tot Pride Hotel, hoor je als onderdeel van het programma FOK ME HOKJE verhalen en sketches over de ervaringen van jongeren met gender en seksuele oriëntatie.

Wat er dankzij de #metoo-beweging in de film-, theater- en sportwereld aan het oppervlak kwam, is onderwerp van het theaterstuk Casting 'The Pass' van regisseur Bram Jansen. Op zaterdag zijn aan de Oosterdokskade twee voorstellingen gepland.

Tentoonstellingen zijn er ook. Op de Westermarkt draait het in de tentoonstelling Oud Roze om oudere lhbti-personen, terwijl in de tentoonstelling Amsterdam Regenboogstad - 25 jaar Pride van het Stadsarchief het jubileum centraal staat.

Een Pride-weekend is niet compleet zonder brunch. Je kunt dan ook op tal van plekken terecht, waaronder de Pulitzer Garden, Celia, het INK Hotel en Sammie Sangria.