Sinds twee jaar is het voor homostellen mogelijk om in Nederland een kind te krijgen via een draagmoeder en een eiceldonor. Ondanks grote belangstelling werd donderdag pas voor het eerst via dat traject een kind geboren. En er zullen niet meteen veel volgen, blijkt uit vragen van NU.nl. Hoe kan dat?

Tien koppels staat op dit moment onder behandeling voor het zogeheten hoogtechnologisch draagmoederschap bij vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen, laat gynaecoloog en medisch directeur Marieke Schoonenberg aan NU.nl weten. "Twee homokoppels zijn in blijde verwachting. Op 5 augustus werd bij twee wenspapa's het eerste kindje geboren."

Is dat niet weinig, aangezien veel homostellen een kinderwens hebben? "Er zijn continu tussen de vijftien en twintig informatieve gesprekken met koppels die via deze weg een kindje willen krijgen", licht Schoonenberg toe. "Het is echter lastig om zowel een eiceldonor als een draagmoeder te vinden. Het duurt daardoor vaak lang voordat ze bij ons aan het traject kunnen beginnen."

Eerste kliniek in Nederland

In 2019 begon Nij Geertgen in het Brabantse Elsendorp als eerste kliniek in Nederland met ivf-behandelingen voor homostellen. Dat was mogelijk dankzij een positief advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en de beroepsvereniging voor gynaecologen (NVOG), die er na uitgebreid onderzoek geen bezwaar tegen hadden.

Voor die tijd waren homostellen voor draagmoederschap met eiceldonatie aangewezen op andere landen, zoals Canada en het noordelijke deel van Cyprus. Heteroseksuele wensouders konden al langer in Nederland terecht, maar alleen in het Amsterdam UMC en onder strikte voorwaarden.

Hoe gaat een ivf-behandeling in zijn werk? Bij het traject wordt gebruikgemaakt van de eicel van een andere vrouw dan de draagmoeder. Homostellen moeten zelf op zoek naar een draagmoeder en eiceldonor. De eicel wordt in een laboratorium bevrucht met zaad van een van de wensvaders. Het embryo dat hieruit ontstaat, wordt geplaatst in de baarmoeder van de draagmoeder, waar het zich verder ontwikkelt.

'Lastig om draagmoeders te vinden'

Sara Coster van Stichting Meer dan Gewenst, die zich inzet voor lhbti'ers die een gezin wensen of hebben, herkent het beeld dat het voor stellen lastig is om een draagmoeder te vinden.

"Er zijn heel veel wensouders, alleen is het strafbaar om een openbare oproep voor een draagmoeder te doen. Daardoor is het lastig om iemand te vinden."

Vrouwen mogen zichzelf bovendien niet openlijk aanbieden als draagmoeder. Commercieel draagmoederschap is bij Nederlandse wet verboden. Hiermee moet uitbuiting worden voorkomen.

Als een koppel een draagmoeder en eiceldonor heeft gevonden, staat een lang en duur traject voor de deur. "Het is niet makkelijk", aldus Schoonenberg. "Iedereen die betrokken is, dus ook de draagmoeder en de eiceldonor, doorloopt een uitgebreid traject met psychologische counseling, juridisch advies én uiteraard een complete ivf-behandeling."

Daarbij is er geen wetgeving die de draagmoeder, de wensouders en het kind beschermt. Daarom moet er juridisch veel worden dichtgetimmerd, bijvoorbeeld wat er wordt gedaan als de draagmoeder zich tijdens de zwangerschap bedenkt.

Ook moeilijke situaties nadat het kind is geboren

Ook als het kind wordt geboren, zijn er nog complexe situaties. "De wetgeving in Nederland is nog gebaseerd op het traditionele gezin", aldus Coster. "Als een kind na draagmoederschap geboren wordt, kan een van de vaders officieel ouder worden door erkenning."

De andere vader moet het kind adopteren, een proces waar een jaar overheen kan gaan. Als de draagmoeder getrouwd is, wordt haar man automatisch de vader en is de procedure nog ingewikkelder.

De juridische aspecten en het feit dat een oproep strafbaar is, kunnen volgens Coster redenen zijn waarom homokoppels ervan afzien. Dat frustreert haar, omdat de Staatscommissie Herijking Ouderschap al in 2016 adviseerde om in het Nederlandse recht een specifieke regeling voor draagmoederschap op te nemen.

In 2019 leek er een akkoord te komen tussen de regeringspartijen over nieuwe wetgeving, maar die is er tot op de dag van vandaag nog niet.