De Pride draait om gelijke rechten voor iedereen. Het kan wel wat lastig zijn om alle groepen die daar hun identiteit vieren, uit elkaar te houden. Want waar staan de letters in lhbtiqab eigenlijk voor? En wat betekenen de vlaggen die je op de Pride ziet? Een overzicht.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

We zijn benieuwd naar je mening over deze story. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.