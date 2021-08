Door de jaren heen zijn er steeds meer variaties op de regenboogvlag te zien. Een steeds bekendere is die met een driehoek met nieuwe kleuren: de zogeheten Progress-vlag.

Bijna iedereen kent de 'klassieke' regenboogvlag, die al decennia door de lhbti-beweging wordt gebruikt bij protesten en andere evenementen. Deze vlag, in 1978 ontworpen door de Amerikaanse homorechtenactivist Gilbert Baker, bestond oorspronkelijk uit acht kleuren met elk een symbolische betekenis.

Roze: seks

Rood: leven

Oranje: geneeskracht

Geel: zonlicht

Groen: natuur

Turkoois: magie

Indigo: sereniteit

Violet: karakter

Baker, overleden in 2017, koos voor de regenboog omdat die volgens hem iedereen vertegenwoordigt. "Hij laat onze diversiteit aan gender, ras, leeftijd en alle andere manieren waarop we van elkaar verschillen zien", aldus Baker.

De regenboogvlag die de meeste mensen kennen, heeft drie kleuren minder: roze, turkoois en indigo (een soort blauw) zijn weggevallen. Het vlaggenbedrijf dat door Baker was gevraagd om de vlag massaal te produceren, kon de kleur roze namelijk niet mengen. Turkoois en indigo werden later samengevoegd tot blauw, toen bleek dat het midden wegviel achter de vlaggenmast als de vlag verticaal werd opgehangen.

De 'klassieke' regenboogvlag met zes banen. De 'klassieke' regenboogvlag met zes banen. Foto: AFP

Steeds meer nieuwe varianten

De laatste jaren zijn er steeds vaker nieuwe varianten op de regenboogvlag te zien. Zo werd in 2017 de zogenoemde More Colour, More Pride-vlag geïntroduceerd in de Amerikaanse stad Philadelphia. Een bruine en zwarte baan werden toegevoegd om racisme en discriminatie binnen de lhbti-gemeenschap aan te kaarten.

Een steeds bekendere variant is de Progress-vlag, die voortborduurt op de More Colour, More Pride-vlag. Ook Pride Amsterdam, dat deze week zijn 25-jarig jubileum viert, verving vorig jaar de 'klassieke' regenboogvlag hierdoor.

Ontwerper Daniel Quasar ontwierp de Progress-vlag om een grotere nadruk te leggen op inclusie en vooruitgang. Ook volgens hem moet binnen de lhbti-gemeenschap meer aandacht komen voor gemarginaliseerde en onderdrukte groepen.

De Progress-vlag, met vijf nieuwe kleuren, wappert in Den Haag. De Progress-vlag, met vijf nieuwe kleuren, wappert in Den Haag. Foto: ANP

Vijf nieuwe kleuren

Quasar voegde daarom vijf nieuwe kleuren toe: drie van de vlag van de transgendergemeenschap en een zwarte en bruine streep om zwarte lhbti's en lhbti's van kleur te vertegenwoordigen. De bruine en zwarte strepen representeren daarnaast mensen die leven met hiv/aids en mensen die eraan overleden zijn. De kleuren vormen samen een pijl, die staat voor de vooruitgang die nog geboekt moet worden.

Binnen de lhbti-gemeenschap bestaat discussie over de veranderende vlaggen. Kan iedereen zich er nog wel in herkennen, nu de vlag minder 'algemeen' is?

Het is in ieder geval zeker dat de ontwikkeling van de vlag niet stilstaat. In juni werd nog een nieuwe versie van de vlag geïntroduceerd, waarop ook intersekse personen (mensen die geboren worden in een lichaam met mannelijke én vrouwelijke eigenschappen) een plekje hebben gekregen.