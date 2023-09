NS moet van staatssecretaris opnieuw naar plan spitsheffing kijken

De NS moet de omstreden spitsheffing opnieuw overwegen en met alternatieven komen. Wat betreft het hanteren van verschillende prijzen op verschillende tijdstippen laat demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de deur wel op een kier staan. De Kamer is er niet gerust op.

De NS wil reizen in de spits duurder maken, omdat treinen anders veel te vol raken. De vervoerder hoopt dat mensen die ook buiten de spits kunnen reizen dat doen als een kaartje goedkoper is.

Het plan leidde tot een storm van kritiek uit de Kamer. Dus kon Heijnen niet anders dan de NS terugfluiten. In het debat zei ze dinsdagavond dat een externe partij de alternatieve plannen van de NS gaat beoordelen. Ook mag de NS in het vervolg alleen nieuwe tarieven invoeren met goedkeuring van het kabinet en de Tweede Kamer. En voor 2026 komt er überhaupt geen spitsheffing.

Overigens kunnen verschillende tarieven voor verschillende tijdstippen volgens Heijnen best werken. Maar dan zouden bijvoorbeeld goedkopere kaartjes op rustigere tijdstippen ook tot de mogelijkheden moeten behoren.

Ondanks de aanscherpingen is de Kamer er nog niet gerust op dat de spitsheffing echt van tafel gaat, omdat de deur nog op een kier staat. Ze maken zich ook zorgen over de rol van de Kamer. Of ze in de toekomst echt het laatste woord hebben.

NS staat nog steeds achter de heffing

NS-baas Wouter Koolmees zei maandag tijdens een bijpraatsessie in de Kamer nog steeds achter de heffing te staan. Wel vindt hij dat reizigers die echt in de spits moeten reizen een compensatie zouden moeten krijgen. Daarover wil de NS in gesprek met de politiek en werkgevers.

Volgens Koolmees worden treinkaartjes voor de meeste reizigers juist goedkoper: door de spitsheffing kunnen prijzen buiten de piekuren met een zesde omlaag.