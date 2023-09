Tot voor kort overwoog Pieter Omtzigt om niet overal verkiesbaar te zijn, uit angst voor ongecontroleerde groei van zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC). Maar het zelfvertrouwen is snel gegroeid en de ambities zijn nu torenhoog.

"Je kunt problemen pas echt goed oplossen als je aan de formatietafel zit", zei Omtzigt dinsdagavond bij de presentatie van de kandidatenlijst van NSC.

Die problemen ziet Omtzigt vooral bij hoe Nederland wordt bestuurd, bij de bestuurscultuur en bij bestaanszekerheid.

Hoewel NSC op 22 november overal meedoet aan de verkiezingen, is het doel niet per se om de grootste partij te worden. "Het doel is om onze idealen te verwezenlijken", aldus Omtzigt.

NSC scoort in iedere peiling heel hoog en komt in sommige onderzoeken zelfs als virtueel de grootste partij uit de bus. De belangstelling van de media was dan ook groot toen de kandidaat-Kamerleden werden gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Een grote partij in de peilingen, krijgt ook veel vragen over het premierschap. Maar een kandidaat heeft Omtzigt nog niet. Hij heeft zelf in ieder geval voorlopig niet die ambitie.

'We hopen natuurlijk in de formatie te komen'

Toch reikt die ambitie wel zo ver als de formatietafel. "We hopen natuurlijk in de formatie terecht te komen", zei Nicolien van Vroonhoven. Zij is de nummer 2 op de lijst en Omtzigts steun en toeverlaat de laatste maanden. Ze kennen elkaar sinds hun gezamenlijke tijd in de CDA-fractie twintig jaar geleden.

Van Vroonhoven: "We gaan de politiek in om dingen te veranderen. Dan gaat het er ook om hoeveel impact je hebt."

Als NSC het inderdaad schopt tot formeren, dan zul je ook met concrete plannen moeten komen, weet Van Vroonhoven.

Daar wringt vooralsnog de schoen. Want hoewel er toespraken, stemmingsuitslagen, partijbeginselen en andere bronnen van Omtzigts plannen en ideeën bestaan, is er nog geen definitief partijprogramma.

Daar wordt komend weekend verder aan gewerkt met de kandidaat-Kamerleden. Van Vroonhoven verwacht dan meters te maken. "De stress van de selectieprocedure is er dan af."

'Opgave is enorm als je bij nul begint'

Eddy van Hijum, nummer 6 op de lijst en ook oud-CDA'er, werkt al weken aan het NSC-programma. "Zo'n programma moet richting en visie geven. Maar het mag geen optelsom worden van gratis wensen. We moeten kleur bekennen en dat doen we ook", zegt Van Hijum.

Volgens hem is het omslagpunt van gestage groei naar graag willen meeregeren gaandeweg gegroeid. Want aanvankelijk twijfelde Omtzigt of hij de hoge verwachtingen wel kon waarmaken, zegt Van Hijum. "De opgave is enorm als je bij nul begint. Pieter heeft er tegenaan gehikt of hij het wel aankon. Stel dat die peilingen waarheid worden? Zij er dan de mensen en de ideeën om die rol te vervullen?"