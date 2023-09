Ruime Kamermeerderheid ziet niets in spitsheffing NS

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de invoering van een spitsheffing door de NS. Het openbaar vervoer in Nederland is al duur genoeg, zeggen verschillende partijen dinsdag tijdens een debat over de zogenoemde hoofdrailnetconcessie.

CDA, PvdA-GroenLinks, VVD, SP en ChristenUnie zien niets in de plannen om het treinkaartje duurder te maken. "Het is een slecht plan en we willen de spitsheffing uit de concessie hebben. Het kan niet zo zijn dat een verpleegkundige, docent of agent een heffing moet betalen om op het werk te komen", zei CDA-Kamerlid Harmen Krul.

Volgens de VVD raakt de spitsheffing vooral hardwerkende mensen. "Het treinkaartje wordt nog duurder en daarom is dit een slecht idee", stelde Kamerlid Fahid Minhas. "Mensen moeten kunnen rekenen op een betaalbare reis."

De regie over tarieven moet bij de overheid liggen, meent Habtamu de Hoop (PvdA-GL). "Zo'n spitsheffing is onverstandig en een verkeerd signaal naar de reizigers."

PVV-Kamerlid Barry Madlener vindt de spitsheffing onacceptabel. "Dit betekent dat dat een reiziger die elke dag in de spits de trein neemt maandelijks honderd euro extra kwijt is."

NS wil met spitsheffing reizigers spreiden

De NS wil de spitsheffingen invoeren om reizigers meer over de dag te spreiden. Nu is het op sommige momenten zo druk dat treinen te vol zijn en mensen moeten staan. Met een heffing hoopt de vervoerder dat mensen die op een ander moment kunnen reizen dat ook doen.

De spitsheffing van 2,50 euro zou gelden op het drukste moment van de dag: tussen 8.00 en 8.30 uur. In het half uur daarvoor en daarna betaal je dan 1,50 euro extra.

Ook voor de avondspits heeft de NS hogere tarieven in gedachten. Tussen 17.00 en 17.30 uur komt er 2 euro boven op de ritprijs. In het half uur daarvoor en daarna moet er 1,50 euro bij komen.

De hogere heffingen komen niet op alle trajecten, maar vooral op de routes waar veel gereisd wordt. Het merendeel daarvan ligt in de Randstad.