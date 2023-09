Ouwehand treedt tijdelijk terug als lijsttrekker PvdD in afwachting van onderzoek

Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD). Ze wil niemand in de weg lopen zolang er geen duidelijkheid is over de integriteitsmeldingen die tegen haar zijn gemaakt.

"Er zit nog steeds een kink in de kabel. Tot op de dag van vandaag ben ik niet op de hoogte van wat de meldingen zijn", zei Ouwehand zondagmiddag tegen de aanwezige leden op het congres.

Ook het bestuur weet nog niet precies wat de aard van de meldingen is. De nieuwe voorzitter Michiel Knol zei eerder op de dag dat ze nog niet alle informatie hebben gekregen van het oude partijbestuur.

"Daarom is het niet gelukt vandaag klare wijn te schenken", vervolgde Ouwehand. Ze wil niet dat de partij "zit met een lijsttrekker tegen wie integriteitsmeldingen zijn gedaan" en wil daarom het onderzoek afwachten.

Het bestuur "baalt" van de situatie maar respecteert de keuze van Ouwehand. "We zijn tot op de bodem aan het uitzoeken wat er is gebeurd. We gaan uit van de onschuld van Esther, maar we hebben de informatie om dat vast te stellen nog niet gekregen We hopen Esther binnenkort weer aan boord te hebben."

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek is afgerond.