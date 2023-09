Kamer past wetsvoorstel om asiellocaties over Nederland te spreiden aan

De Tweede Kamer wil het complexe wetsvoorstel om de asielopvang over Nederland te verdelen via aanpassingen eenvoudiger maken. Of een Kamermeerderheid ook met de wet zal instemmen is nog onduidelijk. Bovendien moet de Eerste Kamer zich er ook over buigen.

De spreidingswet moet de opvanglocaties voor asielzoekers evenrediger over Nederland verspreiden. Op dit moment kunnen gemeenten alleen vrijwillig plekken aanbieden en is er voortdurend een tekort.

Ook deze week is er weer een tekort. In het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven nu meer dan negentienhonderd mensen, terwijl er plek is voor tweeduizend.

In de toekomst moet de wet het mogelijk maken gemeenten te belonen als ze zich vrijwillig aanmelden. In het uiterste geval kan de overheid ook dwang toepassen.

Gemeenten moeten langer de tijd krijgen

Op het wetsvoorstel dat het kabinet voor de zomer naar de Kamer stuurde, kwam vanuit gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) veel kritiek. De systematiek was veel te complex, waardoor de uitvoering erg ingewikkeld zou worden.

CDA, D66, PvdA, SP, GL, PvdD, ChristenUnie, BBB, SGP en Volt hebben de afgelopen dagen samengewerkt om de wet eenvoudiger te maken. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld langer de tijd om vrijwillig locaties aan te bieden. Ook wordt de verdeling in één in plaats van twee rondes gemaakt. Zo weten gemeenten meteen waar ze aan toe zijn.

Verder mogen ze onderling plekken uitruilen. Wonen er in de ene gemeente bijvoorbeeld meer statushouders? Dan opent de andere gemeente juist een asielzoekerscentrum (azc). Na negen maanden kijkt het kabinet of de opvang geregeld is. Als er dan nog steeds een tekort is, kunnen gemeenten alsnog worden gedwongen.

SGP tegen, BBB heeft nog voorwaarden

De genoemde partijen hebben in principe samen voldoende zetels om de aangepaste wet aan te nemen. De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over de wet. Of al deze partijen uiteindelijk ook voor de wet zullen stemmen, is nog afwachten.

Dat lijkt gek, maar sommige partijen sleutelen soms mee aan een wet terwijl ze er in de basis tegen zijn. Ze willen er dan in ieder geval voor zorgen dat er een betere wet ligt als deze tóch wordt aangenomen.

Zo is de SGP tegen de spreidingswet. De partij vindt dat dit niet opgelegd moet worden vanuit Den Haag. Ook moet wat de SGP betreft het aantal asielaanvragen omlaag.

CDA, D66, GL-PvdA, ChristenUnie en Volt zijn wel voorstander, maar hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer.

De SP is niet principieel tegen de wet, maar zet in op kleinschalige opvang. Ook vreest de partij dat vooral arme gemeenten opvangplekken gaan creëren, omdat ze daar geld voor krijgen. De SP vreest voor meer ongelijkheid omdat rijke gemeenten dan minder hoeven te doen. De partij maakt na het debat pas een afweging.

Ogen vooral gericht op BBB

Hoewel de BBB de wet ook eenvoudiger wil maken, weet de partij nog niet of ze de wet ook gaat steunen. De partij wil de garantie dat het aantal asielaanvragen wordt beperkt. "Anders is het dweilen met de kraan open."

De ogen zullen komende week vooral gericht zijn op Caroline van der Plas, want de BBB is in de Eerste Kamer sowieso nodig voor een meerderheid.

De VVD, die eerder nog achter de wet stond, stelde dit ook als eis. De partij heeft na de val van het kabinet haar steun ingetrokken.

Op nationaal niveau is het vrijwel onmogelijk om te zorgen voor een vermindering van het aantal aanvragen. Op Europees niveau wordt er gewerkt aan migratiedeals, zoals met Tunesië. Maar het effect daarvan laat nog op zich wachten.