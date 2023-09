Kamer neemt op valreep heft in eigen hand en verbouwt begroting voor miljarden

Na twee dagen debatteren over de kabinetsplannen voor volgend jaar is het de Tweede Kamer uiteindelijk gelukt de begroting voor enkele miljarden te verbouwen. Nieuwe coalities vonden elkaar voor een hoger minimumloon en wisten dreigende verhogingen van brandstofprijzen en ov-tarieven te voorkomen.

De coalitie is dood, leve de coalitie. Die sfeer hing de afgelopen twee dagen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer.

Na de val van het kabinet dreigden bijna een miljoen mensen in de armoede te belanden, was het sombere vooruitzicht. "Een demissionair kabinet past terughoudendheid, maar tegelijkertijd wacht de toekomst niet", schreef demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën in de miljoenennota.

Voor armoedebestrijding werd 2 miljard euro vrijgespeeld. Een mooi gebaar, maar niet genoeg, vond de gehele Kamer.

Dus had de Kamer de mogelijkheid om zelf met plannen te komen. Er is immers geen coalitie meer. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) rook zijn kans woensdag al. "Laten we ons hier door een demissionair kabinet vertellen wat er allemaal niet kan?", vroeg hij tijdens het debat aan zijn collega's. "Of nemen we als Kamer het initiatief?"

Contouren van een nieuwe bestuurscultuur?

Het was de aanzet tot nieuwe verbonden. SP, ChristenUnie, DENK, PVV, JA21, BBB, SGP en NSC werden het erover eens dat de dreigende verhoging van de brandstofaccijns voor volgend jaar van tafel moest.

Een extra verhoging van het minimumloon en de kinderopvangtoeslag? GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, D66, SP, PVV, PvdD, Volt, DENK en BIJ1 vonden elkaar.

Zo kwam het zwaartepunt van wat normaal gesproken het belangrijkste debat van het jaar is niet bij de interruptiemicrofoon tegenover demissionair premier Mark Rutte te liggen, maar in de coulissen van de plenaire zaal.

Tijdens het debat zochten de Kamerleden elkaar al op. Attje Kuiken (PvdA) zat bij de bankjes van de PVV. Op een gegeven moment verliet de D66-fractie de zaal voor overleg. PVV-leider Geert Wilders kwam juist weer naar binnen met een stapeltje papieren in zijn hand.

Was het een voorbode van de nieuwe bestuurscultuur waar zo vaak naar wordt verlangd, maar waarvan niemand precies weet hoe die eruitziet? Het was in ieder geval het resultaat van een debat waarbij de grote lijnen niet vooraf al vaststonden.

Demissionair premier Mark Rutte en BBB-leider Caroline van der Plas buiten de plenaire zaal. Foto: ANP

Ergernis over 'jolige' Rutte

Rutte werd door de dealtjes in de Kamer bijna automatisch ontzien door de meeste partijleiders. Dat was voor het eerst. Het was bijna traditie geworden dat Wilders bij de Politieke Beschouwingen al voor het debat met een motie van wantrouwen zwaaide.

Vaak gevolgd door een stevige tirade over wat er in zijn ogen allemaal niet deugde aan het kabinetsbeleid in het algemeen en aan Rutte in het bijzonder. Maar sinds hij zijn vertrek in de politiek heeft aangekondigd, zijn de pijlen niet meer op hem gericht.

De sfeer werd op een gegeven moment zo ontspannen, dat Caroline van der Plas (BBB) zich na twee uur debatteren begon te irriteren aan de "joligheid". "Wij krijgen mailtjes over hoe lollig de minister-president doet tijdens de Algemene Beschouwingen", zei Van der Plas. "Mensen hebben serieuze problemen."

1:08 Afspelen knop DENK valt Yesilgöz aan, Rutte reageert fel

Hoongelach voor Van der Plas

Dit was ook het debat waarin de handschoenen uitgingen voor de veelbelovende nieuwkomers Van der Plas en Pieter Omtzigt (NSC). Over twee maanden zijn er immers verkiezingen. Beide partijen staan hoog in zo'n beetje iedere peiling.

Dat was vooral te merken toen Van der Plas de motie in diende om het minimumloon "enigszins" te verhogen en dit te betalen "via de uitgavenkant". De motie was mede ingediend door Omtzigt. Nota bene het Kamerlid dat zelden is te betrappen op gemakzuchtige voorstellen waarbij iedere concrete onderbouwing ontbreekt.

Gratis bier, vonden Miriam Bikker (CU), Sophie Hermans (VVD), Jan Paternotte (D66) en Klaver. De Kamerleden wreven Van der Plas in dat zij over de rug van mensen met een smalle beurs goede sier probeert te maken met een ongedekte cheque.

Een bijzonder moment in het debat met af en toe zelfs wat hoongelach richting de BBB-voorvrouw. Want haar toelichting maakte het verhaal er niet beter op. "Ik hou van gratis bier", zei Van der Plas op een gegeven moment.