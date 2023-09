Volgend jaar mogelijk extra verhoging minimumloon en kinderopvangtoeslag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Tweede Kamer wil het minimumloon volgend jaar met 1,7 procent extra verhogen. Ook uitkeringen als de AOW stijgen mee. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omhoog, zodat ouders zelf minder geld bij hoeven te leggen. De rekening komt vooral bij het bedrijfsleven terecht.

Dat voorstel van GroenLinks-PvdA krijgt steun van in ieder geval ChristenUnie, D66, SP, PVV, PvdD, Volt, DENK, BIJ1 en de onafhankelijke Kamerleden Liane den Haan en Nilüfer Gündogan.

Woensdag en donderdag debatteerde de Kamer over de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet. GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma's een verhoging van het minimumloon opgenomen. De partijen probeerden hier de afgelopen dagen steun voor te vinden.

"Vandaag laat de Tweede Kamer zien dat we in staat zijn om ondanks alle verschillen de handen op elkaar te krijgen en iets te regelen voor alle mensen die al tijden moeite hebben om rond te komen", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

GroenLinks-PvdA en SP pleiten voor een minimumloon van 16 euro per uur, de ChristenUnie voor bijna 18 euro. Met de 1,7 procent worden die beoogde bedragen nog niet gehaald. Bikker heeft het dan ook over "een eerste stap".

Het kabinet had in het coalitieakkoord al een verhoging van 10 procent afgesproken. Dat was aanvankelijk bedoeld als extra koopkrachtsteun, maar werd door de torenhoge inflatie een middel waardoor de laagste inkomens niet verder wegzakten.