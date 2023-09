Kamer wil duurdere kaartjes voor trein, bus en tram tegenhouden

De Tweede Kamer wil niet dat het openbaar vervoer volgend jaar duurder wordt. Vrijwel alle partijen roepen het demissionaire kabinet op de verwachte prijsstijgingen in het regionaal ov en bij de NS te voorkomen.

De Kamer debatteert donderdag over de prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. Woensdag werd duidelijk dat er ook veel partijen zijn die de geplande belastingverhoging op benzine en diesel willen schrappen. Het is nog niet duidelijk of daar een meerderheid voor is.