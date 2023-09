De Tweede Kamer had een potpourri aan wensen op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Er was een plan om de accijnsverhoging op brandstof te schrappen, linkse partijen willen een hoger minimumloon en SP wil meer geld voor ouderenzorg.

Demissionair premier Mark Rutte heeft de wensen woensdag de hele dag aangehoord en genoteerd. Vandaag zal hij de antwoorden geven.

"Ik ga gewoon heel goed luisteren", kondigde Rutte dinsdag al aan. "Je hoort natuurlijk allemaal snippers van de partijen. Ik ga het debat in met onze eigen plannen, die vind ik natuurlijk te verdedigen."

Die plannen gaan vooral over de 2 miljard euro die het demissionaire kabinet uittrekt om de armoede te bestrijden.

Met dat pakket kan vrijwel iedereen leven. Maar voor sommigen is het niet voldoende. Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand zegt dat er minstens 6 miljard euro nodig is. Dat bedrag baseert ze op een gewichtige studie over het bestaansminimum.

VVD en JA21 maken zich weer sterk voor de middenklasse. Een verdere verhoging van het minimumloon is dus niet het eerste waar VVD-lijsttrekker Sophie Hermans aan denkt.

Debat is officieuze aftrap van verkiezingen

Natuurlijk was het debat ook de officieuze aftrap van de verkiezingscampagne. Daarom wilden Jan Paternotte (D66) en Stephan van Baarle (DENK) van Hermans weten waarom haar partij de deur naar eventuele samenwerking met de PVV weer openzet.

De VVD sloot de PVV bij de vorige twee verkiezingen nog categorisch uit, maar daar denken de liberalen nu anders over. "We willen eerst zien wat de bespreekpunten en breekpunten zijn. Daarna komt er een uitslag en zien we verder", zei Hermans over de manier hoe haar partij tegen de PVV aankijkt.

Rutte zal als leider van een demissionair kabinet de wensen uit de Kamer netjes inventariseren en kijken naar wat er mogelijk is.

Enerzijds kan hij de wensen van de Kamer tegemoetkomen, mits de plannen gedegen financieel zijn onderbouwd. Aan de andere kant kan de Kamer nieuwe maatregelen zelf afdwingen. Zolang er maar een meerderheid is.

Tweede Kamer vormde geen front

Vaak zorgen coalitieafspraken ervoor dat de uitkomsten van debatten vooraf al vaststaan. Maar de coalitie is er in principe niet meer.

Zo kon het gebeuren dat D66 tegen het schrappen van de accijnsverhoging is, omdat het niet strookt met de ambitieuze klimaatplannen. 'Coalitiegenoot' VVD wil de automobilist juist geen strobreed in de weg liggen en juicht goedkopere brandstof toe.

Zo'n meningsverschil tussen regeringspartners levert normaal de nodige spanning op. Dat was woensdag niet het geval.

Er waren her en der wat verrassende bondjes, maar een echt front vormde de Kamer niet. Tot ergernis van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die woensdag het liefst initiatief wilde nemen buiten het parlement om. "Wij zijn de medewetgever en kunnen de keuzes maken", zei hij mede namens de PvdA.

Rutte: 'Terugblikken vind ik zó zielig'

Van oudsher is Rutte als zittende machthebber de favoriete politieke tegenstander van menig partijleider. Dat leverde vooral tijdens de Algemene Beschouwingen felle en pittige debatten op. Of dat nu met oud-D66-leider Alexander Pechtold, ex-PvdA'er Lodewijk Asscher of Wilders was.

Nu Rutte met zijn aangekondigde vertrek eigenlijk al van het politieke podium is verdwenen, zullen de felle randjes ervanaf zijn.

Natuurlijk is er nog wel zoiets als dertien jaar VVD-beleid. De huidige fractievoorzitters zullen Rutte hiervoor ter verantwoording willen roepen. Het waren immers zijn vier kabinetten.