Hermans (VVD) houdt deur open voor PVV: 'Na verkiezingsuitslag zien we verder'

De VVD houdt de deur voor samenwerking met de PVV open, ook nu de partij van Geert Wilders het verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd. Fractievoorzitter Sophie Hermans wil eerst de campagne en de verkiezingsuitslag afwachten.

"We willen eerst zien wat de bespreekpunten en breekpunten zijn. Daarna komt er een uitslag en zien we verder", zei Hermans woensdag in debat met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Die wilde van Hermans weten hoe de VVD nu aankijkt tegen samenwerking met de PVV.

Wilders presenteerde afgelopen weekend zijn partijprogramma. In een interview met De Telegraaf benadrukte de PVV-leider dat hij na jarenlange oppositie weer wil meeregeren. De PVV is bereid om "redelijk" te gaan onderhandelen, zei hij.

Zo wil de partij nog steeds het liefst een algehele asielstop, maar is dit geen breekpunt meer. Wilders zegt nu dat de asielinstroom "zeer fors omlaag" moet.

De discussie of de VVD met de PVV moet regeren loopt al jaren. In 2010 was de PVV gedoogpartner in het eerste kabinet van Mark Rutte met de VVD en het CDA. In 2012 viel dat kabinet, omdat Wilders zware bezuinigingen niet voor zijn rekening wilde nemen.

Sindsdien krijgt Wilders jaar in jaar uit het verwijt van Rutte dat hij "wegloopt als het moeilijk wordt". Wilders verwijt Rutte weer dat het uitsluiten van zijn partij "ondemocratisch" is.

Rutte kwam in 2017 met breekpunten tegen PVV

Tijdens de formatie van 2017 speelde de vraag of de PVV moest meeregeren opnieuw. De formerende partijen, waaronder de VVD, werd gevraagd de bezwaren tegen de partij van Wilders op een rij te zetten. "Hij (Wilders, red.) heeft stelselmatig bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Denk aan zijn uitspraak over minder Marokkanen", schreef Rutte.

Ook verweet Rutte dat Wilders "de instituties die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat ondermijnt". Kortom: regeren met de PVV was uitgesloten.

Sindsdien is de partij van Wilders niet veel veranderd, zo valt te lezen in het verkiezingsprogramma. De PVV wil nog steeds een verbod op dubbele nationaliteit, islamitische scholen, korans en moskeeën en op het dragen van "islamitische hoofddoekjes".

De VVD is wel veranderd door samenwerking met de PVV niet op voorhand al uit te sluiten. "Ik vind de uitspraken van Wilders moreel verwerpelijk", zei Hermans. "Maar we moeten ook vooruitkijken." Ze wil de komende tijd afwachten of "de scherpe kantjes" eraf gaan als Wilders, net als andere partijleiders, met het programma "de boer op gaat".

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe berichten over de Tweede Kamerverkiezingen in november Blijf met meldingen op de hoogte

VVD-lijsttrekker Yesilgöz zette deur al open

Hermans volgt hiermee de lijn van de nieuwe VVD-leider Dilan Yesilgöz. Die antwoordde half augustus op vragen van de pers dat ze de PVV niet op voorhand uitsloot. Yesilgöz wilde weten waar Wilders mee zou komen en gaf aan dat de kiezer eerst aan zet is. Het gesprek over uitsluiten noemde de VVD-leider "Haags gedoe".

In de verkiezingscampagne van 2021 kwam Rutte al iets terug op zijn harde uitsluiting van de PVV in 2017. Hij wierp geen principiële blokkades op, maar gaf Wilders de ruimte om op een aantal dingen terug te komen.

Als de PVV-leider bijvoorbeeld zijn toon zou matigen, niet meer zou pleiten voor het sluiten van moskeeën en excuses zou maken voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak, dan zou samenwerking weer mogelijk zijn.