Rutte waarschuwt voor hoger minimumloon: 'Hoge inflatie en risico voor staatskas'

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een verhoging van het minimumuurloon opgenomen, maar daar kleven volgens demissionair premier Mark Rutte risico's aan. Het is duur, is moeilijk te dragen voor de staatskas en kan ook de toch al hoge inflatie verder aanwakkeren, zegt hij.

"Als je het minimumloon wil verhogen, dan moet je heel zorgvuldig kijken waar je dat wil prikken", zei Rutte dinsdagmiddag tijdens een gesprek met de schrijvende pers over de miljoenennota.

"Ik zie dat een aantal partijen het minimumloon tot grote hoogte wil stuwen. Maar daarmee neem je een groot risico met de overheidsfinanciën, vanwege de doorwerking in de AOW, en een groot risico met de inflatie", zei de afzwaaiende premier.

Partijen komen massaal met voorstellen om het minimumloon te verhogen om de armoede te bestrijden. SP en PvdA/GroenLinks pleiten voor een uurloon van minimaal 16 euro. De ChristenUnie heeft het zelfs over bijna 18 euro.

Bestaanszekerheid is een dominant thema in de pas net begonnen verkiezingscampagne, mede doordat het Centraal Planbureau (CPB) ervoor waarschuwde dat volgend jaar bijna een miljoen mensen in de armoede terechtkomt als er niets verandert.

Ook adviseerde een speciale commissie de politiek onlangs om fors te investeren in een hoger sociaal minimum, met onder andere een hoger minimumloon.

'Probleem zit niet bij AOW'ers, maar bij de groep werkenden'

Het demissionaire kabinet wilde het minimumloon aanvankelijk in stappen met 10 procent verhogen. Normaal stijgt de ouderenuitkering AOW dan mee, maar in het coalitieakkoord was die koppeling eenmalig losgelaten. De Eerste Kamer stak daar uiteindelijk een stokje voor.

"Ik begrijp dat uit politieke overwegingen", zei Rutte over de wens van de senaat. Hij wees erop dat vooral een hogere AOW erg kostbaar is.

"Dat zijn miljarden. Die moeten allemaal uit de overheidsuitgaven komen, en die zijn er niet. Dan moet je bezuinigen of de lasten verzwaren voor iets waar het probleem niet zit. Het probleem zit niet bij AOW'ers, maar bij de groep werkenden onder de 68 jaar."

Het tweede risico is volgens Rutte een hogere inflatie. "Dat heeft ook gevolgen voor de concurrentiekracht van bedrijven."

'Ongezond als je hoge inkomens eindeloos aanslaat'

Het leek wel alsof geen enkele partij tevreden was over de prinsjesdagplannen. Bijna alle lijsttrekkers reageerden kritisch op de troonrede, die mede door Rutte is geschreven. "Ik ga kijken waar alle partijen mee komen", zei Rutte over de vele wensen vanuit de oppositie én de coalitie.

Hij bestreed wel dat dit demissionaire kabinet de armoedebestrijding niet serieus neemt. Er wordt in totaal 2 miljard euro extra uitgetrokken om mensen met de laagste inkomens te steunen.

"Als je niets gedaan had, dan zou de armoede toenemen door die hoge inflatie. Dat hebben we kunnen keren", zei de premier. Volgens het CPB blijft het percentage mensen dat in armoede leeft net onder de 5, net als dit jaar. Rutte: "Dat is heel laag. Ik wil ook dat het naar 0 procent gaat. Maar er is geen land in de wereld waar dat lukt."

Als de economie groeit, dan profiteren de mensen met de hoogste inkomens daar het meest van en de mensen met de laagste inkomens het minst, stelde Rutte. Hogere belastingen voor mensen met een hoog inkomen zijn daarvoor volgens hem niet zomaar de oplossing.

"Je moet oppassen met hoe progressief je het belastingstelsel maakt. Dat is een balanskwestie. Want het is ook niet gezond als je de hogere inkomens op een gegeven moment daarvoor eindeloos aanslaat."