Iedere Prinsjesdag wijst het kabinet een zogenoemde designated survivor aan. De minister in kwestie is er niet bij als het kabinet naar de koning luistert wanneer hij de troonrede voorleest. Dit is waarom.

D66-Kamerlid Joost Sneller kwam met het idee voor het aanwijzen van een minister die zich schuilhoudt op Prinsjesdag, in navolging van de Verenigde Staten. Wouter Koolmees was in 2020 de 'gelukkige'. Dit jaar is het volgens de NOS demissionair minister Hanke Bruins Slot, die nu in de VS is.