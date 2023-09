Haastig gekozen interim-bestuur Partij voor de Dieren begint aan zware klus

Het nieuwe interim-bestuur van de Partij voor de Dieren is vrijdag aangetreden en begint aan een zware klus na een hoogopgelopen conflict. Het achtkoppige interim-bestuur is niet volgens de normale procedure gekozen, omdat er te weinig tijd was.

"Er is ons alles aan gelegen om de rust in de partij te houden, want de Partij voor de Dieren heeft een gigantische verantwoordelijkheid ten aanzien van dier, natuur, milieu en klimaat", vertelt tijdelijk voorzitter Michiel Knol.

De nieuwe bestuursleden zijn voorgedragen door de besturen van de regionale afdelingen en door jongerenorganisatie PINK! "Door deze werkwijze kan het interim-bestuur rekenen op breed draagvlak onder actieve leden", laat de partij weten in een verklaring.

Het interim-bestuur zal zich buigen over het partijcongres over twee weken, de verkiezingen in november en de beschuldigingen van integriteitsschendingen van partijleider en fractievoorzitter Esther Ouwehand.

Bestuur stapte op, maar vindt Ouwehand nog steeds ongeschikt

Het bestuur van de Partij van de Dieren stapte woensdag op vanwege de ruzie die is ontstaan over Ouwehand. De bestuursleden raakten steeds verder geïsoleerd doordat steeds meer (actieve) partijleden het voor Ouwehand opnamen.

Desondanks vindt het oude bestuur Ouwehand nog steeds ongeschikt. Het bestuur beschuldigde de partijleider in eerste instantie van integriteitsschendingen, maar in de verklaring is te lezen dat "meerdere factoren" een rol speelden.

Ouwehand vermoedde dat het bestuur van haar af wilde, omdat zij onlangs een zeer kritische brief stuurde. Daarin schreef ze onder meer dat het bestuur medeverantwoordelijk is voor haar burn-out eind vorig jaar.