Miljoenennota lekt uit: Kaag vraagt aandacht voor kwetsbare huishoudens

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag vraagt in de Miljoenennota aandacht voor de kwetsbaarste huishoudens. Daarom wordt er 2 miljard euro uitgetrokken om deze mensen te helpen.

Dat staat in de vrijdag uitgelekte Miljoenennota in handen van NRC en De Telegraaf .

"Te veel volwassenen en kinderen in Nederland leven in armoede. Zij kunnen de vaste lasten nauwelijks opbrengen en hebben geen geld voor een gezonde maaltijd of nieuwe kleren", valt te lezen in de Miljoenennota met de titel 'Begroten voor Brede Welvaart'.