Zo verloopt Prinsjesdag vandaag van uur tot uur

Het is weer Prinsjesdag: de opening van het nieuwe politieke jaar. Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor, waarin het (dit keer) demissionaire kabinet de nieuwe plannen presenteert. Maar wat kun je nog meer verwachten?

De koninklijke stoet vertrekt om 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia rijden mee in de Glazen Koets. In een tweede voertuig zitten prins Constantijn, prinses Laurentien en prinses Alexia. Zij rijdt dit jaar voor het eerst mee, omdat ze inmiddels achttien is. De koninklijke stoet bestaat verder uit leden van de hofhouding, politie te paard, een muziekkorps en verschillende regimenten van Defensie.

Sinds 2016 wordt de Gouden Koets niet meer gebruikt vanwege de felle kritiek op de versierde panelen. Op het paneel Hulde der Koloniën, dat Nicolaas van der Waay heeft gemaakt, staat een witte, jonge Nederlandse vrouw die goederen ontvangt van knielende Afrikaanse en Indonesische mannen.

Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt. De koets wordt daarom voorlopig niet gebruikt. Tot vorig jaar is het rijtuig tentoongesteld in het Amsterdam Museum.

De route van de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Foto: Bart Jan Dekker

Na aankomst, om 13.15 uur, leest de koning de troonrede voor. In dat verhaal, dat de koning overigens niet zelf schrijft, worden de ideeën van het demissionaire kabinet voor het komende jaar uiteengezet. Elke minister schrijft een tekst over het eigen beleidsterrein en levert die vervolgens in bij de premier. Hij schrijft samen met ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken de concepttroonrede. Die kan in de weken voor Prinsjesdag nog worden aangepast.

Doordat het kabinet demissionair is, is Prinsjesdag dit jaar een beetje anders. De plannen kunnen dus nog veranderen als het nieuwe kabinet is gevormd.

Als de bewindslieden terug in de Kamer zijn, biedt demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag om 15.30 uur de miljoenennota en rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Daarin staan de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Er wordt vooral ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen. Kortom: wat betekent deze Prinsjesdag voor je portemonnee? Ook de huidige staat van de Nederlandse economie wordt besproken.

Veel van de plannen in de miljoennota zijn overigens al uitgelekt. Tot grote ergernis van veel Kamerleden is ook dat een traditie. Zij vinden dat het kabinet de plannen eerst met de Kamer moet delen.

Een groot deel van de miljoenennota is - zoals ieder jaar - uitgelekt. Daarin vraagt Kaag aandacht voor kwetsbare huishoudens. Armoedebestrijding is dan ook een van de onderwerpen die het demissionaire kabinet níét controversieel heeft verklaard. Ook de plannen over klimaat, asiel en Oekraïne blijven na de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november overeind staan.

Maar voor een aantal onderwerpen moeten nieuwe plannen worden gemaakt. Zo zijn thema's als rekeningrijden en acute zorg controversieel verklaard. Daarover zal het nieuwe kabinet zich na de formatie moeten ontfermen.

Prinsjesdag is een belangrijke 'feestdag' voor de politiek en dat vraagt om een goede organisatie. Vooraf is er een grote oefening: elke militair moet op de juiste plek in de erehaag staan om de Kamerleden en de koninklijke familie te verwelkomen.

Voor de paarden is er een gewenningsoefening op het strand van Scheveningen. Zo'n tachtig paarden worden blootgesteld aan een hoop lawaai, knallen, oefenmunitie, rookbommen, muziek en vuurwerk. De dieren worden daarop getraind om ze voor te bereiden op de grote dag.

Prinsjesdag vindt sinds 1887 plaats op de derde dinsdag van september. Voor die tijd was dat een maand later, maar daardoor had het kabinet te weinig tijd om de begrotingsplannen voor 1 januari rond te krijgen.